Novák Katalin Liechtenstein után Svájcba érkezett

Szennyessy László, a svájci Magyarház Alapítvány elnöke az eseményen azt emelte ki, hogy Novák Katalin az első köztársasági elnök, aki személyesen érdeklődik a svájci magyar szervezetek működése és a svájci magyarság állapota felől.

Utoljára frissítve: 2023. június 7. 21:13

2023. június 7. 19:44

Középen Novák Katalin köztársasági elnök, mellette balra Szennyessy László, a svájci Magyarház Alapítvány elnöke a magyar diaszpóraszervezetek fogadásán a zürichi Hotel Widderben 2023. június 7-én. MTI/Bruzák Noémi

Magyar diaszpóraszervezetek képviselőivel találkozott Novák Katalin köztársasági elnök szerdán Zürichben. A rendezvényen Novák Katalin elmondta, hogy Svájc és Magyarország kapcsolata hosszú múltra tekint vissza és nagyon szoros, de szeretnék még szorosabbá tenni.

Kiemelte, hogy két dolog miatt nagyon tiszteli Svájcot, az egyik a bázisdemokrácia rendszere, a másik a szuverenitás, a függetlenség őrzésének, erősítésének képessége.



Novák Katalin megköszönte a svájci emberek magyarok iránti megértését és támogatását, továbbá a diaszpóraszervezetek munkáját. Megköszönte mindenkinek, hogy támogatják mindazok munkáját, akik segítik és összefogják a Svájcban élő magyarokat, valamint összehangolják ezen szervezetek működését.



Felidézte gyermekkori, Svájchoz kötődő emlékeit is, kiemelve: a Svájcban letelepedett magyarok is hozzájárultak az itteni élethez, gazdasághoz.



A rendezvényen mások mellett a Magyarház Alapítvány, a Bázeli Kulturális Magyar Találkozó, a Berni Magyar Egyesület és a Zürichi Magyar Egyesület képviselői vettek részt.



Emlékeztetett arra, hogy a zürichi magyar szervezet 1864-ben jött létre, és jövőre lesz immár 160 éves. Hozzátette, hogy Svájcban pezsgő magyar élet zajlik, amely a tősgyökeres svájciaknak is köszönhető.



A munkalátogatáson lévő magyar államfő szerdán Liechtensteinben találkozott Daniel Risch miniszterelnökkel, majd Alajos koronaherceggel és feleségével a hagyományos családi értékekről és a család védelmének fontosságáról beszélgetett. Ellátogatott továbbá a Hilti vállalathoz, ahol Jahongir Doongaji elnök-vezérigazgató fogadta, és amelynek szóvivője elmondta, hogy jövőre várhatóan fejlesztik majd kecskeméti gyárukat.



Novák Katalin csütörtökön a Swiss Economic Forumon tart előadást Magyarország szerepe Európában címmel, továbbá találkozik Alain Berset szövetségi elnökkel, Martin Candinas-val, a svájci Nemzeti Tanács elnökével és Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével is.

Alajos liechtensteini trónörökös herceg fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt a vaduzi várban 2023. június 7-én. MTI/Bruzák Noémi

MTI