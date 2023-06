Akaraterő, bátorság az épülő diákközösségekben

Cél, hogy a fiatalok rendelkezzenek a tisztánlátás képességével, stabil értékrenddel és fizikai-mentális állóképeséggel. A küzdelmes élethez ezekre a képességekre szükség van - mondta Simicskó István.

2023. június 8. 23:23

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke beszédet mond a Bátrak Ligája versenysorozat országos döntőjének díjátadóján Csepelen, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián 2023. június 8-án. A Bátrak Ligája országos versenysorozatot a Honvédelmi Sportszövetség szervezi 7. és 8. osztályos tanulóknak. A program célja, hogy a hazafias nevelés keretein belül aktív közösségeket hozzon létre és népszerűsítse az egészséges életmódot. MTI/Lakatos Péter

A Bátrak Ligája versenysorozat fejleszti a diákok akaraterejét, bátorságát, és közösséget is épít - mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a versenysorozat országos döntőjének díjátadóján, csütörtökön Budapesten.

Simicskó István Csepelen, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián a Bátrak Ligáját szervező Honvédelmi Sportszövetség céljának nevezte, hogy támogassa a magyar fiatalokat azoknak a képességeknek a megszerzésében, amelyek segítik őket az életben.



Hozzátette: a cél, hogy a fiatalok rendelkezzenek a tisztánlátás képességével, stabil értékrenddel és fizikai-mentális állóképeséggel. A küzdelmes élethez ezekre a képességekre szükség van - mondta. Véleménye szerint a versenysorozat sokat segít ebben a fiataloknak.



Megjegyezte: az élethez bátorság is kell és nagyon fontos a közösségépítés is, mert ezek szintén segítenek a kihívások leküzdésében.



Simicskó István elmondta, hét selejtező előzte meg a csütörtöki döntőt, a selejtezők első két helyezettje kapott meghívást az országos döntőre. Hozzátette: egyre nehezebb feladatokat állítottak össze a versenyzőknek, hogy még többet tudjanak kihozni magukból, még erősebbek legyenek.



Bozó Tibor altábornagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója arról beszélt, már az ókori görögök is úgy vélték, "akkor jó egy test, ha ép testben ép lélek van".



Kiemelte: az országos döntő résztvevői legyőzték önmagukat, és az "én" helyett fontosabb volt a "mi", a csapat, amelynek közös célja volt. A közös cél elérése érdekében mindenkinek oda kell tennie magát, különben nem lesz eredmény, a csapat elbukik - jegyezte meg.



Bozó Tibor szerint a verseny résztvevői mind nyertek, hiszen ápolták a barátságot, erősítették a fizikumot és pallérozták az elmét.



A versenyek lebonyolításában kadétok vettek részt. Bozó Tibor kiemelte: nagyon fontos a honvéd kadét program, és már 2100 kadét van országszerte, akik a képzés során erkölcsi értékrendet kapnak, amit tovább tudnak adni korosztályuk többi tagjának is.



A Bátrak Ligája országos versenysorozatot a Honvédelmi Sportszövetség szervezi 7. és 8. osztályos tanulóknak. A program célja, hogy a hazafias nevelés keretein belül aktív közösségeket hozzon létre és népszerűsítse az egészséges életmódot. A Bátrak Ligája szellemi vetélkedőiben a honismereti tudásukat, az aktivitásokban - mint az akadálypálya, a falmászás, az erőpróba vagy a villám tájékozódás - pedig a honvédelmi sportokban való jártasságukat mérték össze a diákok.

Az iIdén 70 iskola 560 versenyzője vett részt a vetélkedőben, a döntőbe 14 iskola 112 versenyzője szerepelt. A vetélkedőt a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum csapata nyerte.

