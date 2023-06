Brüsszel migránsokkal árasztaná el hazánkat

„Ez egy rendkívül veszélyes javaslat és láthatóan ez eléggé előrehaladott fázisba került, hiszen azzal, hogy a belügyminiszterek tanácsa erre minősített többséggel rábólintott, ezután jön egy jogalkotási folytatólagos szakasz az Európai Parlamenttel, Európai Bizottsággal" – jelezte a veszélyt Rétvári Bence,

2023. június 9. 09:47

Katonakorú férfiak, nők, gyerekek nélkül, reguláris alakzatban mint „menekültek" – police.hu

Brüsszel visszaél a hatalmával és mindenáron bevándorlóországgá akar tenni minden országot Európában - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.

Rétvári Bence a műsorban azt mondta, hogy részt vett az uniós belügyminiszterek tanácsának brüsszeli ülésén, ahol elfogadták annak a mechanizmusnak a jogszabálytervezetét, amely rögzíti, miként osztják szét a bevándorlókat az unió tagállamai között.



A politikus szerint ez nem más, mint a migránskvóta, amelyet korábban már többször megpróbáltak "áterőltetni" a tagállamokon.



Eddig egy önkéntes kvótát vezettek be, de ez nem volt sikeres, ezért akarja Brüsszel most "erőszakkal" elosztani a migránsokat - mondta Rétvári Bence, hozzátéve, ha Magyarország ezt nem szeretné megtenni, akkor büntetést kaphat, amit a tervezetben "pénzügyi hozzájárulásnak" hívnak.



Ez azt jelentené, hogy migránsonként körülbelül nyolcmillió forintot kell fizetnie a kormánynak, azok után, akiket nem akar befogadni.



Úgy fogalmazott: "Ez egy rendkívül veszélyes javaslat és láthatóan ez eléggé előrehaladott fázisba került, hiszen azzal, hogy a belügyminiszterek tanácsa erre minősített többséggel rábólintott, ezután jön egy jogalkotási folytatólagos szakasz az Európai Parlamenttel, Európai Bizottsággal." Az államtitkár szerint az is látható, hogy Brüsszelben megkeresték azt a testületet, ahol - a hatalommal visszaélve - át lehetett ezt vinni egy többségi szavazással.



Közölte azt is, a kérdésben az Európai Tanácsnak, vagyis az állam- és kormányfőket tömörítő testületnek kellett volna - konszenzussal - döntenie.



A szavazás menetéről azt mondta, hogy a jogszabály tervezetét elküldték az érintetteknek elektronikus levélben, majd 10 perc múlva papíron is kiosztották, és 20 perc múlva már szavaztak is róla.



Rétvári Bence szerint Brüsszelben nem fogadják el, hogy Magyarország megvédi a külső határokat, ennek a másfél milliárd eurónyi költségét pedig nem akarják kifizetni.

MTI