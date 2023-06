Feszty-tárlat Ópusztaszeren

Feszty Árpád nemcsak a festészetben jeleskedett. A hazája iránti mérhetetlen szeretete és elköteleződése társadalmi szerepvállalásra sarkallta. Komoly szerepet játszott a magyar ipar fellendítésében és a művészet társadalomba való széles körű integrálásában, így kezdeményezte a rajztanítás megreformálását is az egész országban.

2023. június 10. 00:13

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond az Örökszép álmok magyar álmodója című, Feszty Árpád életművét bemutató kiállítás megnyitóján az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2023. június 9-én. Mellette Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója. MTI/Rosta Tibor

Tájképek, életképek, vallásos tárgyú művek, több mint harminc alkotás látható azon az Örökszép álmok magyar álmodója című, Feszty Árpád életművét bemutató kiállításon, amely pénteken nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a megnyitón úgy fogalmazott, hogy a tárlat különleges, korábban ugyanis még nem rendeztek ekkora volumenű kiállítást Feszty Árpád műveiből.



A helyszínválasztás is szimbolikus, hiszen Ópusztaszer a magyarság történelmének és identitástudatának egyik legfontosabb emlékhelye, a Nemzeti Történeti Emlékpark pedig már hosszú évek óta ad otthont Feszty Árpád leghíresebb festményének, a Magyarok bejövetele című körképnek - mondta a politikus.



A művész méltatlanul elfeledett munkáit is láthatja a közönség, azokat a tájképeket, életképeket és vallásos tárgyú festményeket, amelyek láttán világossá válik, nem véletlenül emlegették Fesztyt kora egyik legjelentősebb magyar festőjeként - közölte az államtitkár.



A politikus kitért arra is, Feszty Árpád nemcsak a festészetben jeleskedett. A hazája iránti mérhetetlen szeretete és elköteleződése társadalmi szerepvállalásra sarkallta. Komoly szerepet játszott a magyar ipar fellendítésében és a művészet társadalomba való széles körű integrálásában, így kezdeményezte a rajztanítás megreformálását is az egész országban.



Potápi Árpád János hangsúlyozta, "nemzetünk nagyjait elfelejteni olyan, mint önmagunkat megtagadni". Bennünket terhel a felelősség, hogy legnagyobb művészeink ránk hagyott örökségét ne hagyjuk kiveszni a köztudatból. Mérhetetlen kulturális örökséggel rendelkezünk, melyet a mai napig határainkon innen és túl, sőt, magyar közösségeink a világ számos pontján ápolnak és továbbörökítenek.



Görbe Márk művészettörténész elmondta, Feszty Árpádot az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején mint zsáner- és tájképfestőt, történelmi munkák alkotóját tartották számon, s valamennyi területen kvalitásos művek kerültek ki kezei közül. Alkotásai közül a történetelem viharai során sok elpusztult, elkallódott vagy az ország határai kívülre került, így munkássága kevésbé ismert a nagyközönség előtt.



A tárlaton mintegy harminc festmény látható, e műveket együtt még soha nem mutatták be, nyolc múzeum mellett többet közülük magángyűjtők kölcsönöztek a kiállításra - tudatta a kurátor.



Feszty Árpád a 19. század végén divatos akadémizmus festője volt, de azt kevesen tudják, hogy a 20. század elején már az impresszionista tendenciák is hatottak rá. Ennek egyik jó példája az Aradon jelenleg is kiállított triptichonja, amelynek egyik vázlata is látható a tárlaton - mondta a szakember.



Az októberig látható kiállítás megpróbál keresztmetszetet felmutatni Feszty Árpád munkásságáról néhány olyan alkotás is a közönség elé tárva, melyek a festő főművei közé tartoznak. Így látható a tárlaton Bánhidai csata nagy méretű vázlata és a Jeruzsálem fölött című kép is - közölte a művészettörténész.

MTI