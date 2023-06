Így tagadta a dollárbaloldal, hogy Brüsszel kötelező kvótát akar

A baloldal korábban még a kötelező betelepítési kvóta tervének a létezését is tagadta – erről ír az Origo. Felidézik, hogy korábban az MSZP-s Ujhelyi István és Molnár Gyula, illetve a DK-s Niedermüller Péter is azt állította: nem lesz migránskvóta. Az akkor még Jobbikos Mirkóczki Ádám pedig rémhírterjesztésnek nevezte. Ehhez képest Brüsszelben a héten megszavazták a kötelező migránskvóta ajánlását.

2023. június 12. 10:40

Nem született döntés Brüsszelben a betelepítési kvótáról – ezt állítja a DK árnyékminiszterelnöke, Dobrev Klára. A baloldal szerint korábban az illegális migráció sem létezett. 2015-ben hisztinek és műbalhénak nevezte a szocialisták egykori budapesti elnöke, Kunhalmi Ágnes a migránsáradatot. A magyar kormánynak az erre adott válasza – a műszaki határzár megépítése – sem tetszett a baloldalnak. A DK elnöke el is látogatott a déli határra, majd közölte: a migráció nem rejt veszélyeket.

De hogy mindennek nyomatékot adjon, egy alkalommal a pártvezér két migránsnak látszó fiatallal az oldalán vonult végig a Déli pályaudvaron, majd később azt állította: a szemlőhegyi villájában afgán, szír és kurd menedékkérőket látott vendégül.

De a bukott miniszterelnök a 2015-ös párizsi terrortámadás után sem adta lejjebb. Úgy fogalmazott: jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól, és többször is kimondta: be kell fogadni a migránsokat.

2016 szeptemberére világossá vált az is: az Európai Bizottság a betelepítési kvóta előkészítésén dolgozik, amely nem tartalmazott semmilyen felső korlátot. Az MSZP EP-képviselője, Ujhelyi István ennek ellenére kioktató stílusban üzent Brüsszelből, azt hangoztatva, nem lesz kötelező betelepítési kvóta. A Gyurcsány-párti Niedermüller Péter később minderre rácáfolt és megszavazta a kvótákat. 2019-ben Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára már arról beszélt: a migráció olyan, mint az ufók. Egyik sem létezik.

A héten a brüsszeli belügyi tanácsülésen megszavazott betelepítési kvóta ügyében is sajátos véleményen van a DK. A párt országgyűlési képviselője, Arató Gergely szerint a kormány hazudik, arra azonban nem válaszolt, miről született döntés a tanácskozáson. Brüsszel teljes mértékben visszaél a hatalmával – így értékelte a migránsok kötelező szétosztását a tagországok között a KDNP frakcióvezető-helyettese. Nacsa Lőrinc arra hívta fel a figyelmet, az EP-ben a magyar baloldal összes képviselője támogatta a javaslatot. Igent mondott a kötelező migráns kvótára név szerint Ara-Kovács Attila, Cseh Katalin, Dobrev Klára, Donáth Anna, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István is. Mi azonban ezt nem hagyjuk, továbbra is kiállunk a magyar emberek döntése mellett, hiszen Magyarország a magyaroké. Nem hagyjuk, hogy Brüsszel bevándorló országot csináljon Magyarországból Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a magyarok egyszer már világosan kinyilvánították a véleményüket, és 98 százalékuk nemet mondott a kötelező kvótákra.

Origo, hirado.hu