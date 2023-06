Kína kémközpontot emel Kubában

Kína legalább 2019. óta hírszerző-bázis létrehozásán dolgozik Kubában, mintegy 160 kilométerre az Egyesült Államok, azaz Florida állam partjaitól. A szigeten Kína elektronikus lehallgató-állomást létesít, amelyért cserében milliárdos összeget fizet.

2023. június 13. 10:18

Kína hírszerző képességek kiépítésére törekszik Kubában - erősítette meg a Fehér Ház hétfőn. A nemzetbiztonsági szóvivő kijelentette, hogy az Egyesült Államok Kubának is tudomására hozta aggályait Kína tevékenysége miatt a szigetországban.

John Kirby-t annak kapcsán kérdezték az elnöki hivatal sajtótájékoztatóján, hogy a hétvégén meg nem nevezett kormányzati források az amerikai sajtóban megerősítették, hogy Kína legalább 2019. óta hírszerző-bázis létrehozásán dolgozik Kubában, mintegy 160 kilométerre az Egyesült Államok, azaz Florida állam partjaitól.



Múlt hét csütörtökön először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy Kína és Kuba megállapodásra jutott arról, hogy a szigeten Kína elektronikus lehallgató-állomást létesít, amelyért cserében milliárdos összeget fizet a pénzszűkében lévő kubai államnak. A lap értesülését a Fehér Ház csütörtökön még pontatlannak minősítette, majd hétvégén név nélkül nyilatkozó fehér házi tisztségviselők megerősítették az értesülés tartalmát.



John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője hétfőn már úgy fogalmazott, nem újdonság, hogy Kína hírszerzési képességeit bővíteni törekszik Kubában és másutt a féltekén.



John Kirby ugyanakkor név említése nélkül úgy fogalmazott, hogy "világosan látszik, hogy van olyan forrás, vagy források, amelyek úgy gondolják, hogy ilyen jellegű értesülés nyilvánosságra hozatala haszonnal jár", és megjegyezte, hogy az adminisztráció a hétvége során azon dolgozott a hírszerző közösséggel, hogy az értesülés egyes, "visszaminősített" részleteit közölhesse, amit meg is tett.



A Kína Kubával kapcsolatos törekvéseiről szóló értesülés az amerikai külügyminiszter tervezett pekingi útja előtt nem sokkal jelent meg. Antony Blinken a tervek szerint jövő héten utazik a kínai fővárosba, hogy az idén február óta mélypontra került amerikai-kínai kapcsolatok rendezéséről tárgyaljon. Februárban egy, - az amerikai állítás szerint - kínai hírszerző léggömb több, mint egy hétig repült az Egyesült Államok területe felett, míg a légierő vadászgépe meg nem semmisítette az ország keleti partvidéke közelében.



