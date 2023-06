Följelentették Böröndi Gábor altábornagyot

Ismeretlen személy szolgálati visszaélés bűntette és alárendelt megsértésének bűntette miatt tett feljelentést, amelyhez két hangfájlt is csatolt.

2023. június 13. 12:24

A tábornok – biztonsagpiac

A Központi Nyomozó Főügyészség kivizsgálta a Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke magatartását kifogásoló feljelentést, amelyet bűncselekmény hiányában elutasított.

Az ügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy ismeretlen személy szolgálati visszaélés bűntette és alárendelt megsértésének bűntette miatt tett feljelentést, amelyhez két hangfájlt is csatolt.



A feljelentő azt sérelmezte, hogy Böröndi Gábor altábornagy május 5-én a szentendrei laktanyában tartott vezetői értekezleten a parancsnoki gépjárművezetők olyan kiképzését rendelte el, amelynek célja - a feljelentés szerint - a fizikai és lelki bántalmazás volt, és amelyet szabálytalanul úgy hajtottak végre, hogy megsértették a katonák emberi jogait és méltóságát - olvasható a közleményben.



A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint "a feljelentés-kiegészítés során beszerzett adatok alapján megállapítható, hogy a feljelentő által megalázónak vélt kiképzési feladatok a NATO szövetséges fegyveres erői által is alkalmazott kiképzési módszertan szerint kerültek összeállításra".



A kiképzés célja - más katonák mellett - a parancsnoki gépjárművezetők harcképességének fokozása volt, valamint az, hogy a kiképzésen elsajátított ismereteket az érintettek a tényleges napi szolgálati feladataik során, a gyakorlatban is alkalmazni tudják - tették hozzá.



"A katona szolgálati viszonya különleges közszolgálati jogviszony, amely - a honvédelmi szervezet feladatainak megvalósítása érdekében - az egyes alapjogok korlátozásának elfogadásával, valamint az élet és a testi épség kockáztatásával valósul meg" - jelezték.



Hangsúlyozták, hogy a parancs kiadása a jogszabályi rendelkezések alapján jogszerű volt. "Önmagában az a körülmény, hogy a parancs a kiképzési feladat végrehajtásával érintett állomány tagjait az esetlegesen a megszokott napi tevékenységüktől eltérő fizikai és pszichikai megterhelésnek tette ki, bűncselekmény elkövetésének egyszerű gyanúját nem alapozhatja meg" - írták.



A parancsnoki gépjárművezetők harcászati kiképzése a kiképzési terv keretein belül, szakmailag megalapozott módszerek szerint történt, és az is kiemelendő, hogy ugyanezen módszereket alkalmazták - és alkalmazzák - több alakulat személyi állományának képzése során is - fogalmaztak.



Mindezek alapján a Központi Nyomozó Főügyészség az elrendelt feljelentés-kiegészítés alapján lefolytatott vizsgálata során azt állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény, ezért a feljelentést elutasította - áll a közleményben.

MTI