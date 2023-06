Szijjártó Péter: mi Trump elnök mellett állunk

Szijjártó Péter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban a Donald Trump volt amerikai elnök ellen indított újabb vádemelésről azt mondta, hozzászokott már ehhez, hiszen amikor egy konzervatív vezetőnek esélye van egy fontos pozíciót megnyerni, akkor ezt a vezetőt azonnal hatalmas támadás éri a liberális mainstream részéről.

2023. június 14. 10:26

Mi Trump elnök mellett állunk, drukkolunk neki, hiszen az ő vezetése alatt voltak legjobbak a politikai kapcsolatok az Egyesült Államok és Magyarország között - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Newsmax amerikai tévécsatornának adott interjújában.

Hozzátette, hogy a helyzet nagyon hasonló Európában: ha van egy konzervatív vezető, aki erős, jó hírnévnek örvend, élvezi a társadalom támogatását, akkor a liberális mainstream támadást indít ellene, és nem riad vissza attól, hogy a legkülönbözőbb eszközöket vesse be, és az igazságszolgáltatás általában az egyik ilyen eszköz.



Svédország NATO-csatlakozásáról Szijjártó Péter azt mondta, hogy a kormány támogatja a ratifikációs folyamatot, ez az oka annak, hogy a kormány benyújtotta a törvénytervezetet a parlamentnek.



"A képviselőinken múlik, akik a parlamentben kétharmados többséggel rendelkeznek, hogy mikor kívánják napirendre tűzni ezt a kérdést" - fűzte hozzá.

Elmondta, az elmúlt tíz évben állandó vádakat és rágalmakat fogalmaztak meg "velünk szemben" a svéd politikusok, mondván, hogy "Magyarország nem demokrácia, diktatúra vagyunk", bármit csináltunk, az nem volt legitim.



Úgy fogalmazott: "Nagyon hasonlóan egyébként a Trump elnökkel szembeni kritikákhoz (...) a mi képviselőink ezt sértésnek vették, ők, ugye, az emberek szavazataiért küzdenek a választási kampányokban, hogy a választóik életszínvonalát javítsák, és akkor hirtelen egy másik országból azt mondják rájuk, ők nem demokratikusan, hanem diktatórikusan működnek."



Közölte, ezért tehát - mivel ezt sértésnek vették - még nem állnak készen arra, hogy meghozzák ezt a döntést, amikor készen állnak, meg fogják hozni a döntést. A kormány kedvezően és támogatóan áll a kérdéshez - mondta.



A műsorban a riporter felvetette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég odáig ment, hogy Magyarországot barátságtalan nemzetnek nevezte: "Meglepte ez önöket, tekintve, hogy az önök elnöke történelmileg a Kreml támogatója?"



Szijjártó Péter erre úgy ragált, hogy nem lepődtek meg, mert mind a NATO-nak, mind az Európai Uniónak tagja Magyarország, és mindkét integráció minden tagállamát barátságtalan országnak tekintik az oroszok. "Nemcsak az ukránok szenvednek, hanem a magyarok is" - tette hozzá.



"Sajnos, egy olyan nemzet nevében beszélek, amelynek tagjai életüket vesztik ebben a háborúban."



Azt mondta, Ukrajnában jelentős magyar közösség él, körülbelül 150 ezren. És mivel ők ukrán állampolgárok, besorozzák őket az ukrán hadseregbe, a frontra vezénylik őket, és ott sajnos meghalnak. Nagyon sok magyar halt már meg ebben a háborúban. "És mi nem akarunk további áldozatokat, tehát ez az egyik oka annak, hogy a mielőbbi béke mellett érvelünk" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.



Hozzátette: Magyarország nagyon komolyan szembesül a háború negatív hatásaival, "látjuk az Ukrajnai emberek szenvedését, beleértve az ott élő magyarokat is, ezért azt szeretnénk, hogy ez a szenvedés véget érjen. És ahhoz, hogy ez a szenvedés véget érjen, az egyetlen út a háború befejezése. Tehát tűzszünet, béketárgyalások, fenntartható béke, mi ezt támogatjuk" - hangsúlyozta.



Arra a felvetésre, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök szerint az ukránok nem nyerhetik meg a háborút, csak a tárgyalás lehet "életképes", Szijjártó Péter azt válaszolta: egészen biztos abban, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren.



"A csatatéren csak halottak vannak. És minél tovább tart ez a háború, annál több ember fog meghalni. A háború minden egyes napja újabb áldozatokkal jár, emberek halnak meg, emberek szenvednek. Senki sem tudja pontosan az áldozatok számát, de a szám sok, túl sok. Tehát ennek a háborúnak az egyetlen megoldása a tárgyalásos megoldás. A megoldás a tárgyalóasztalnál fog megszületni. Én nagyon sajnálom, hogy ez egyre távolabb kerül, ahogy ez a háború egyre jobban eszkalálódik földrajzilag. (...) a háború eszkalálódása Ukrajnán kívül nagy veszélyt jelent ránk nézve, mert szomszédos ország vagyunk. Tehát ha egyszer egy háború eszkalálódik, akkor az nem több ezer kilométerrel arrébb eszkalálódik, hanem a háború szomszédságában" - mondta.



Magyarország már több mint egymillió menekültet fogadott be, és egy olyan nemzetként, amely már "túl sok életet veszített el ebben a háborúban, arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy végre kezdjen el a békére koncentrálni" - emelte ki.



Közölte: "úgy látom, hogy ha Trump elnök nyerte volna meg a legutóbbi elnökválasztást itt az Egyesült Államokban, akkor ez a háború nem tört volna ki, mert Trump elnök hivatali ideje alatt nem történt orosz támadás senki ellen."



Hozzátette: Trump esetleges visszatérésére a Fehér Házba "úgy tekintünk, mint a békés jövő reményére".

MTI