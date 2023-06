Egységes járóbeteg-irányítási rendszer

Rétvári Bence a tesztelés egyik helyszínén, az Országos Mozgásszervi Intézet XII. kerületi székhelyén közölte, a járóbeteg-szakrendelőkbe tervezett új időpontfoglaló és behívó rendszer célja, hogy minél hamarabb kapjanak időpontot a betegek a vizsgálatra, és minél kevesebbet kelljen várakozniuk a rendelőben.

2023. június 14. 13:43

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b) és Tóth Tibor orvosszakmai projektvezető az Országos Mozgásszervi Intézet XII. kerületi székhelyén tartott sajtótájékoztatón 2023. június 14-én. Országszerte harminc intézményben kezdték meg az új elektronikus járóbeteg-irányítási rendszer tesztelését. MTI/Hegedüs Róbert

Országszerte harminc intézményben kezdték meg az új elektronikus járóbeteg-irányítási rendszer tesztelését - jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence a tesztelés egyik helyszínén, az Országos Mozgásszervi Intézet XII. kerületi székhelyén közölte, a járóbeteg-szakrendelőkbe tervezett új időpontfoglaló és behívó rendszer célja, hogy minél hamarabb kapjanak időpontot a betegek a vizsgálatra, és minél kevesebbet kelljen várakozniuk a rendelőben.



A következő hónapokban a rendszert szeretnék integrálni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) mobilapplikációjába, az Egészségablakba is, hogy mobiltelefonon is nyomon lehessen követni, milyen időpontok állnak rendelkezésre a kivizsgálásokra - mondta az államtitkár.



Rétvári Bence kiemelte, jelenleg a járóbeteg-rendelőkben évente 50 millió páciens fordul meg, akiket leginkább a várakozási idő aggaszt, ezért fontos, hogy átláthatóbbá és gyorsabbá váljon a rendszer.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy egy már jól működő - Debrecenben az elmúlt másfél évtizedben kidolgozott - modellt ültetnek át országos szintre.



Tóth Tibor, a terv szakmai vezetője arról beszélt, hogy a fejlesztés kétirányú: egyrészt a betegek könnyebben, gyorsabban férhetnek hozzá a vizsgálatokhoz, másrészt az intézmények számára korszerű technikai eszközök és eljárásrend áll majd rendelkezésre, amellyel a betegek fogadása egységesen magas színvonalú lesz az ország minden részén.



Az új rendszerben a szakrendelőbe érkező beteg egy érintőképernyős oszlopon a taj-száma megadásával tud bejelentkezi, majd kap egy sorszámot, amellyel a rendelő előtti kijelzőn szólítják majd a vizsgálatra - ismertette a projektvezető.

MTI