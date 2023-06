Orbán Viktor Silvio Berlusconi búcsúztatásán

2023. június 14. 16:42

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (második sor, b2) Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a Hajrá Olaszország (FI) párt elnöke gyászszertartásán a milánói dómban 2023. június 14-én. Silvio Berlusconi június 12-én, 86 éves korában hunyt el Milánóban. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Silvio Berlusconi több évtizedes vállalkozói és politikai pályafutása eredménye, hogy a volt olasz kormányfő, a Hajrá Olaszország (FI) párt elnökének szerdai temetési szertartása tömegeseménynek ígérkezik, amelyre több mint kétezer politikai vezetőt várnak rendkívüli biztonsági készültség kíséretében a milánói székesegyházba.

Silvio Berlusconi ravatalát kedden a késő esti órákban zárták le a Milánó közeli Arcoréban, ahol az utolsók között szövetségesei, Giorgia Meloni miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Matteo Salvini, a Liga vezetője és Ignazio La Russa, a szenátus elnöke, az FdI politikusa rótta le kegyeletét.



Arcoréban, a Berlusconi lakhelyeként és főhadiszállásaként ismert Villa San Martino előtti utat virágokkal borították be a hétfőn elhunyt politikus tisztelői.



A milánói dómban szerda délután háromkor kezdődő szertartás előtt Silvio Berlusconi koporsóját egy rövid időre kiállítják a székesegyház főbejáratánál, majd a főoltárnál helyezik el.



Az állami temetést kísérő szertartást Mario Enrico Delpini milánói érsek vezeti, de a celebrálásnak lesz személyes oldala is, mivel Silvio Berlusconit családja, rokonai, barátai, munkatársai és pártja Hajrá Olaszország (FI) politikai közössége is búcsúztatja.



Berlusconi temetése az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb szabású politikai búcsúztatásának ígérkezik, miután a nyolcvanas évek óta az olasz, az európai és a nemzetközi közélet aktív szereplőjének számított széles baráti és szakmai kapcsolatrendszerrel.



A milánói dómban legfeljebb 2300-an tudnak helyet foglalni. Részvételét jelezte a korábbi Berlusconi-kormányok több minisztere, valamint a jelenlegi kormány közel negyven tagja. Az olasz állami delegációt Sergio Matterella államfő vezeti, de természetesen jelen lesz Giorgia Meloni és a két miniszterelnök-helyettes Antonio Tajani a Hajrá Olaszország (FI) alelnöke és Matteo Salvini.



Az Európai Bizottságot Paolo Gentiloni korábbi kormányfő, uniós gazdasági biztos képviseli. "Berlusconi halálával az olaszok újrapörgetik az utóbbi évtizedek történelmét elismerve azt a rendkívüli szerepet, melyet Berlusconi töltött be országunk és Európa életében" - nyilatkozta Gentiloni a Berlusconi nevével fémjelzett kereskedelmi csatornáknak.



Az Európai Néppárt delegációját a frakció elnöke, Manfred Weber vezeti. Képviselteti magát a Vatikán és több olasz egyház is. Jelen lesz Mario Draghi volt kormányfő, az Európai Központi Bank egykori elnöke, valamint a 81 éves Umberto Bossi, az Északi Liga egykori vezetője, Berlusconi volt politikai szövetségese. Jelen lesznek továbbá az olasz ellenzéki pártok és parlamenti frakciók vezetői, a Hajrá Olaszország polgármesterei, a Milan és a Monza labdarúgócsapatának küldöttségei, az olasz vállalkozói, kulturális, sport- és közélet képviselői.



A távolmaradók között lesz az Öt Csillag Mozgalom elnöke Giuseppe Conte korábbi miniszterelnök, és az Olasz Baloldal (SI) és a Zöldek politikusai sem vesznek részt a szertartáson.



Milánóba érkezik az iraki elnök, Abdul Latif Rashid, Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír és több mint ötven ország külügyminisztere vagy nagykövete.



Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz Silvio Berlusconi búcsúztatásán - erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A dóm előtti téren húszezer embert tudnak befogadni, akiket a kora délutáni óráktól biztonsági kapukon keresztül engednek be. Két kivetítőn követhetik a szertartást, melyet az olasz közmédia és a Berlusconi-féle televíziós csatornák egyenesben közvetítenek. Hasonló számú tömeget várnak a dóm körüli utcákban is.



Milánónak huszonnégy órája volt a magas rangú delegációk érkezése és a tömegeseménynek ígérkező szertartás előkészítésére. A város központjában hétfő óta biztonsági tesztelés zajlik a prefektúra, idegenrendészet, valamint a titkosszolgálat és a terrorizmus ellenes nyomozóigazgatóság egységeinek együttműködésével. Kiemelt készültség lépett életbe szerda reggeltől a városba bevezető utakon, a vasútállomásokon és repülőtereken. A dóm téri metróállomást délelőtt tíz órától lezárják.



Milánó utcáin sétálva mintha minden Silvio Berlusconiról szólna az újságos standokon sorakozó lapok címoldalaitól kezdve a kirakatokra kiragasztott Silvio-fotókig.



Szerdára országos gyásznapot hirdettek meg, és a római kormány és parlament a következő napokra felfüggesztette munkáját. A döntést fenntartás kísérte az ellenzéki pártok részéről. Több baloldali polgármester megtagadta a nemzeti zászló félárbocra eresztését.



Silvio Berlusconi hétfőn, 86 éves korában hunyt el Milánóban.-

