Az embercsempész alvilágot pártoló EU-döntés

A most elfogadott csomag súlyos hatással lesz a közbiztonságra, a szociális ellátórendszerre és a közegészségügyi rendszerre - fogalmazott Bakondi György, hozzátéve, hogy az új kvótaszabályt a belügyi tanácsban "meglepetésszerűen, erőfölénnyel visszaélve, számos európai ország, nemzetállamok érdekeit semmibe véve" szavazták meg.

2023. június 15. 12:23

police.hu

A magyar kormány, ahogy eddig is, a népszavazással megerősített magyar lakossági álláspontot képviseli és mindent meg fog tenni, hogy a migránskvóta elfogadását megakadályozza - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

A Brüsszelben a napokban elfogadott, a menekültek kötelező szétosztásáról szóló döntéssel kapcsolatban Bakondi György azt mondta, egy ilyen horderejű migrációs és menekültügyi csomag hosszú távra befolyásolja az európai biztonságot, az európai emberek mindennapi életét.



Utalt arra, hogy bár sok baloldali politikus azt mondja, ez nincs így és a terrorizmus is jelentéktelen dolog, de egy héten belül két migránsokhoz kapcsolódó súlyos bűncselekmény is történt: az egyik Franciaországban, a másik Angliában.



Egy brüsszeli központból döntést hozhatnak arról - folytatta -, hogy illegálisan érkezett migránsokat átcsoportosítanak általuk kiválasztott európai országokba arra hivatkozva, hogy ki lehet váltani pénzzel: vagyis nem kötelező ez a kvóta. De, nem erről van szó - tette hozzá, ez egy büntetés: migránsonként 8 millió forintnak megfelelő euróval lehet kiváltani.



A magyar kormány, ahogy eddig is, a népszavazással megerősített magyar lakossági álláspontot képviseli és mindent meg fog tenni, hogy a migránskvóta elfogadását megakadályozza - jelentette ki a főtanácsadó.



Bakondi György közlése szerint több országban - Spanyolországban, Franciaországban, Ausztriában - is visszatérő vélemény, hogy nem jó irány, ami látszik ebből a "csomagból". Egy biztos: "minden olyan lépés, amely ismeretlen személyazonossággal, maffiaszerű bűnszervezetek által Európába juttatott emberek kötelező befogadását, eltartását, hosszú távon az adott társadalom teljes átformálását okozza, az olyan alapvető szuverenitási és nemzeti érdekérvényesítési kérdés, amely mindaddig, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, ez egészen bizonyosan nem kerülhet bevezetésre".



Hozzátette: megkeresik a módját annak - politikai vitákban, egyeztetéseken, akár bírósági eljárásokon is -, hogy megakadályozzák e súlyosan hátrányos és veszélyes lépés megvalósulását.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, hogy milyen nyomás alatt állnak jelenleg a határaink.



Mint mondta, a Frontex, az európai határ és partvédelmi ügynökség jelentései szerint még mindig a balkáni útvonal és azon belül a magyar határ a fő irány. Ugyanakkor tapasztalható némi eltolódás Bulgária, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország útirányra is. Ezzel együtt is, az idén Magyarországon elfogott illegális migránsok száma elérte az 59 ezret.

MTI