Rjabkov szerint Putyin elutazik a pretoriai BRICS-csúcsra

"A megfelelő jelzéseket elküldtük a dél-afrikai félnek, és feltételezzük, hogy minden, ami a csúcstalálkozóval és az orosz vezetés közelgő részvételével kapcsolatos, ennek megfelelően lesz megszervezve" - jelentette ki Rjabkov.

2023. június 15. 14:31

Rjabkov – tass/the moscow times

Oroszország abból indul ki, hogy Dél-Afrika az általa augusztusban rendezendő johannesburgi BRICS-csúcstalálkozón joghatósági mentességet biztosít majd Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsával szemben - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes csütörtökön a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva.

"A Nemzetközi Büntetőbíróság hírhedt elfogatóparancsát jogilag semmisnek, provokatívnak és kategorikusan elfogadhatatlannak tartjuk" - hangoztatta a miniszterhelyettes.



"Abból indulunk ki, hogy a dél-afrikai fél, mint a BRICS-csúcstalálkozó házigazdája, minden bizonnyal abból indul ki, hogy a legmagasabb rangú tisztségviselők abszolút joghatósági mentességet élveznek az ilyen büntetőeljárásokkal szemben" - mutatott rá Rjabkov.



Az ICC tárgyalás-előkészítő kamarája március 17-én rendelte el Putyin és Marija Lvova-Belova orosz gyermekjogi ombudsman "letartóztatását", azzal vádolva meg őket, hogy "törvényellenesen hurcoltattak el gyerekeket Ukrajnából". Moszkva ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy - egyébként Washingtonhoz és Pekinghez hasonlóan - nem ismeri el az ICC joghatóságát, és számára jogi szempontból minden döntése semmis.



Rjabkov arról is szólt, hogy a Brazília, Oroszország, India, Kína, és Dél-Afrika által alapított BRICS-csoporthoz már közel kéttucatnyi ország kíván csatlakozni. A héten Egyiptom jelentette be jelentkezését. Hangsúlyozta, hogy a BRICS-országok között a döntéshozatalban nem a vezető-vezetett viszony, hanem a kollegialitás érvényesül. Elmondta, hogy dél-afrikai koordináció mellett elkezdődött a felvételi kritériumok kidolgozása.



Rjabkov arról is beszélt a TASZSZ-nak, hogy Moszkva és Washington között nincs ugyan közvetlen kapcsolattartás a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött Új START szerződés ügyében, ám az elmúlt hetekben-hónapokban mégis voltak szórványos megbeszélések róla. Ezeken, mint mondta, a felek megállapították, hogy álláspontjuk összeegyeztethetetlen, ugyanakkor megerősítették azon eltökéltségüket is, hogy tartják magukat a szerződésben foglalt központi mennyiségi korlátozásokhoz, valamint - a szerződés szerinti információcsere hiányában - továbbra is kölcsönösen értesítik egymást a szárazföldi interkontinentális és a tengeralattjárókra telepített ballisztikus rakéták indításáról, valamint a stratégiai erők nagyobb hadgyakorlatairól.



MTI