A kereszténység igaz védelmezője Henri Boulad atya

"Nem csupán egy kivételes egyháztudóst gyászolunk, de a magyar közösség egy méltán megbecsült tagját is, hiszen 2017 óta az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Boulad atyával a magyar állampolgárság és Szent István öröksége is összekötött bennünket" - fogalmazott Orbán Viktor.

2023. június 15. 21:02

Orbán Viktor miniszterelnök levélben együttérzését fejezte ki az egyiptomi jezsuita közösség prefektusának a magyar állampolgársággal is rendelkező egyháztudós, Henri Boulad atya halála kapcsán - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtök este.

Orbán Viktor - mint írta - mély szomorúsággal értesült arról, hogy Henri Boulad atyát, a kereszténység igaz védelmezőjét Teremtő Ura magához szólította.

Hozzátette: Henri Boulad azon kevesek közé tartozott, akik áldozatos szolgálatuk és tisztaszívű szellemük révén a legsötétebb időkben is képesek megmutatni a helyes utat. Nem félt

kimondani az igazságot, még akkor sem, ha az szembement az általános korszellemmel. Szilárdan hitt abban, hogy meg kell őriznünk keresztény identitásunkat, erkölcsi iránytűt mutatva ezzel a magyar kormánynak a nehéz küzdelmünk során - méltatta Boulad atyát Orbán Viktor.



"Hálával idézem fel inspiráló eszmecseréinket, amelyek alapul szolgáltak a keresztény értékek megőrzéséért tett erőfeszítéseinkhez Európában és az üldözött keresztény közösségek védelméhez világszerte" - zárta levelét a magyar kormányfő.



Henri Boulad jezsuita szerzetes, lelkiségi író, akinek számos műve magyar nyelven is megjelent, június 14-én Kairóban hunyt el, 91 évesen.

MTI