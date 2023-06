Kimondták a svájciak: csak nők és férfiak vannak!

2023. június 15. 21:45

Ezek a svájci bíróságok már megint kitaláltak valamit. Mégsem engedik, hogy a párkapcslatokat keresőknek végre nagyobb választási lehetőségük legyen Helvéciában! Én magam is keveseltem a nemi felhozatalt: nők és férfiak? Csak ennyi?

Citromos kekszből legalább 20 féle van! Boritalból vörös, szőke és bíbor is! Most nem is beszélek a rengeteg fajta bőrkenőcsből, bajuszpödrőből és köptetőből. Fogaimat 28 féle krémmel, öblögetővel és kefével kezelhetem… Emberféleségből meg csak kettő jut!? Svájcot a pontos óráiról tiszteltem, milkacsokijai olvadnak a szájban és a szakállamon. Labdarúgó válogatottjukban hemzsegnek a különféle nemzetek és égtájak gólvágói. Bravó és hajrá ezért! De most ki vagyok ábrándulva a svájci jogalkotóik miatt.

Ezután nem fogok többé egyik kantonjukban sem udvarolni a két féle nyamvadt nemjüknek! Tán még a náluk tartott frankbankbetétemet is megszűntetem…

Nem vagyok válogatós, de azt tartanám elfogadhatónak, ha legalább három, négy egyedből tudnánk párt, pár-párokat, esetleg rajokat ostromolni szépszerelmes fülbesuttogással.

Mindahány páros fülbe.

És nem potom némi neműből, szegényes helvét módra..

– Asszony! Maradunk kettesben…

DOL

