A világban növekedik a bizonytalanság

Nincs olyan világjárvány, amely fölöslegessé tenné a szakmunkát, nincs olyan háború, amelynek végeztével az újjáépítésben mellőzni lehetne a szaktudást, és nincs olyan mesterséges intelligencia sem, amely az emberi alkotóerő helyébe tudna lépni - húzta alá Kövér László.

2023. június 21. 00:15

Kövér László, az Országgyűlés elnöke elismerést ad át a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny dobogós helyezettjei és felkészítőik számára rendezett emléklapátadó ünnepségen a Parlamentben 2023. június 20-án. Balra Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. MTI/Máthé Zoltán

A világban növekvő bizonytalanság nem leértékeli, hanem felértékeli a kétkezi értékteremtő munka becsületét - hangsúlyozta beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny dobogós helyezettjei és felkészítőik számára rendezett emléklapátadó ünnepségen kedden a Parlamentben.

A házelnök úgy fogalmazott: az a fiatal, aki ma szakmát kap a kezébe, és annak idővel magas szintű művelőjévé, mesterévé válik, a legtöbbet teszi önmaga biztonságos jövője érdekében.



Nincs olyan világjárvány, amely fölöslegessé tenné a szakmunkát, nincs olyan háború, amelynek végeztével az újjáépítésben mellőzni lehetne a szaktudást, és nincs olyan mesterséges intelligencia sem, amely az emberi alkotóerő helyébe tudna lépni - húzta alá Kövér László, megjegyezve: az intelligencia az emberi lélekből fakad, lélek hiányában pedig a gépeknek soha nem lesz olyan alkotóerejük, mint az embernek.



A lélek az, ami erőt ad az embernek az élethez - emelte ki, hozzátéve: a lélek ad erőt a fiataloknak ahhoz, hogy "a 21. században szédületes sebességgel fejlődő technológiának ne rabjai, hanem urai legyenek."



Az Országgyűlés elnöke kitért arra is, hogy a munkaalapú gazdaságpolitika 2010 óta lépésről lépésre átformálja Magyarországot. "A célként kitűzött és létre is hozott egymillió munkahely mindenekelőtt többszázezer anyagi stabilitásban élő családot jelent, amelyek nem szorulnak másokra, mert a maguk munkájából élnek, és amikor a válságok idején megnehezednek a dolgok, akkor is számíthatnak arra, hogy erőfeszítéseik holnap termőre fordulnak" - mondta.



Beszámolt arról is, hogy a magyar gazdaság és benne az ipar egy minőségi ugrást hajthatott végre ebben az évtizedben. Egymillióval többen adják össze mindazt, amivel az ország közös terheit elhordozhatjuk, ezért nagyságrendekkel több jut egészségügyre, oktatásra, szociális kiadásokra, honvédelemre s minden másra, még ezekben a nehéz időkben is - tette hozzá. Rögzítette: ha munka van, minden van, és mindenki előre léphet.



Kövér László úgy fogalmazott, hogy mindig azok viszik a hátukon az országot, akik elvégzik a munkát, amit rájuk bíztak. "Elvégzik, mert értik a dolgukat. Elvégzik, mert látják az értelmét is: a biztos megélhetést, a stabil családi élet megteremtésének alapját, s nem utolsó sorban azt, hogy ezzel másokat, a közösségeiket is szolgálják" - magyarázta.



Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy szakmát tanulni és általános műveltséget szerezni egyformán fontos, "a sorrend azonban nem mindegy." A tőlünk fejlettebb országokban előbb tanulnak szakmát a diákok, és ennek birtokában vágnak neki az életnek - mondta. Felidézte, 2010-ben a kamara megállapodást kötött a kormánnyal arról, hogy növelik a szakképző intézményekbe járók számát. Ennek köszönhetően ma már többen járnak a szakgimnáziumokba, mint általános gimnáziumokba, ami úgy gondolják, "a helyes irány."



A Szakma Sztár Fesztivál keretében megrendezett vetélkedők részvételi adatairól közölte: összesen 7800 diák vett részt az írásbeli előválogatón, közülük 474-en jutottak be a válogatóba, az országos döntőben pedig 192 fiatal versenyzett.



Parragh László kijelentette: a legbiztosabban megtérülő befektetés a tudás.



Az ünnepségen Kövér László Parragh Lászlóval és Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárával együtt adta át a helyezetteknek járó emléklapokat.

MTI