Európa Játékok - Kozák Luca győzött

Kozák Luca a papírformának megfelelően megnyerte a női 100 méter gátat, Bartha-Kéri Bianka pedig két percen belüli idővel világbajnoki szintet futott és második lett, ahogy férfi 110 gáton Szeles Bálint, kalapácsvetésben pedig Varga Donát.

2023. június 21. 20:42

Kozák Luca a női 100 méteres gátfutás versenyszámában a krakkói Európa Játékok keretében zajló csapat Európa-bajnokságon Chorzówban, a Sziléziai Stadionban 2023. június 21-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A második napot is kiválóan kezdték a magyar atléták a krakkói Európa Játékok keretében zajló csapat Európa-bajnokság második vonalában, melyen Kozák Luca a papírformának megfelelően megnyerte a női 100 méter gátat, Bartha-Kéri Bianka pedig két percen belüli idővel világbajnoki szintet futott és második lett, ahogy férfi 110 gáton Szeles Bálint, kalapácsvetésben pedig Varga Donát.

A szerdai versenynapot keddi remeklésének köszönhetően a 16 csapatos mezőny élén kezdte a csapat és abban mindenképpen lehetett bízni, hogy a szerdai program elején erősít pozícióján, ugyanis a gátasoknál és a férfi kalapácsvetőknél is komoly esély volt az előkelő helyezések megszerzésére.



A napot a férfi kalapácsvetők nyitották és Varga Donát, a Dobó SE 23 éves atlétája a biztonsági első dobása után (70,28 méter) stabilan 73 méter feletti kísérletekkel rukkolt elő, végül 73,75 méterrel zárt, aminél csak az ukránok klasszisa, Mihalo Kohan tudott jobbat (77,03 m).



A férfi gátasoknál Szeles Bálint a második legjobb idővel érkezett, csak a ciprusi Milan Trajkovicnak volt erősebb, aki ezúttal is előtte ért célba, a magyar sprinter ugyanakkor többi riválisát magabiztosan tartotta maga mögött 13.68 másodperces idejével.



"Az eleje jól sikerült, aztán a közepén sajnos hibáztam, rosszul támadtam a gátat és elszálltam, ami magával hozott még kettő kisebb hibát, de összességében elégedett vagyok ezzel a futással" - értékelt az MTI-nek Szeles.



A női gátasoknál Kozák Trajkovichoz hasonló favoritnak számított és a debreceniek Európa-bajnoki ezüstérmese ennek megfelelő magabiztossággal futott, fölényesen nyert, méghozzá idei legjobbjával, 12.89 másodperccel.



"Időben többet éreztem ebben a futásban, jól melegítettem be, de nyilván ma kicsit nagyobb szembeszél volt, mint tegnap volt" - mondta Kozák hozzátéve, hogy ez csak a harmadik gátas versenye volt a szezonban, mert a vb-szintje már megvan, ezért nem kellett kapkodniuk edzőjével. "Szépen felépítettük a szezont, hogy a legjobb legyen nekem. Úgy voltunk vele, hogy a minimummal kezdjük és ha esetleg majd kell még verseny nekem, akkor tudunk majd szerezni."



A gátasok után a női 800-asok következtek és egy egészen szenzációsan felépített és kivitelezett futás Bartha-Kéri Biankától, aki az erősebb futamban az első körben az élre állt, fokozatosan növelte a tempót és még egy nagy hajrára is volt ereje, ami karrierje első két percen belüli futását eredményezte, ráadásul 1:59.80 perces eredményével századra teljesítette az augusztusi budapesti vb szintjét. A célba végül második helyen ért be ukrán riválisa mögött.



"Őszintén szólva nehezen találom a szavakat, de nagyon boldog vagyok, az biztos. Az, hogy nemzetünk színeit képviselem, az nagy lökést ad" - mondta boldogan a 29 éves középtávfutó, aki Varga Judit 2003-ban elért országos csúcsától mindössze 34 századdal maradt el. "Az volt a taktika, hogy ha lassú a tempó, akkor előre állok, mert nem akartam csak a hajrára bízni mindent. Éreztem, hogy jó erőben vagyok, meg lehetett kockáztatni, hogy előre megyek. Az, hogy az ukrán lány három századdal megelőzött, egyáltalán nem érdekelt."



MTI