A helikopterrel lezuhant harmadik katona holtteste

2023. június 22. 18:57

Illusztráció: a Német Légierő H145M helikoptere – wikipedia

Megtalálták a helikopterrel lezuhant harmadik katona holttestét Horvátországban - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint csütörtök délután, a helikopter roncsai alatt megtalálták a szerdán, kötelességteljesítés közben lezuhant helikopter harmadik kezelőjét is.



A helyszíni vizsgálat még tart a horvát és a magyar hatóságokkal közösen. A területen talált roncsokat, az összes fellelhető darabot összegyűjtik, majd Magyarországra szállítják további elemzésre. A magyar katona földi maradványait - a korábban megtalált két társáéhoz hasonlóan - Splitbe viszik.



A HM beszámolt arról is, hogy a horvátországi helyszínen a Honvéd Vezérkar főnöke személyesen tájékozódott a kutatás folyamatáról és körülményeiről, "legfontosabb célja azonban az volt, hogy találkozzon a helyszínen tartózkodó állománnyal".



A közlemény szerint Böröndi Gábor altábornagy arról tájékoztatott, hogy a kiképzésen részt vevő teljes állomány a napokban szárazföldi úton hazatér.



Elmondta, hogy a baleset helyszíne rendkívül nehéz terep, ami mind a kutatás-mentés, mind a vizsgálatok folyamatát jelentősen nehezíti. A teljes körű vizsgálat ezért várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe - tette hozzá.



A vezérkari főnök - a HM közleménye szerint - hangsúlyozta: éppen ezért egyelőre nem lehet a sajtóban megjelent találgatásokat megerősíteni, az eset körülményeit a helyszínen dolgozó horvát-magyar szakértői bizottság fogja megállapítani.



A HM úgy folytatta: Böröndi Gábor altábornagy beszámolt arról is, hogy a honvédelmi tárca, valamint a szolnoki alakulat (MH 86. Kiss József-helikopterdandár) minden segítséget megad az elhunyt katonák hozzátartozóinak.



"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség köszönetet mond a horvát hadseregnek, valamint a társszervezeteknek a kutatás-mentés és a vizsgálat, valamint a támogatás terén nyújtott együttműködő segítségéért" - zárták közleményüket.



MTI