Megkezdődött a VéNégy Fesztivál

Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a visegrádi országok kulturális gyökerei olyan mértékben összefonódnak, hogy évszázadokon át is összekötik ezeket a nemzeteket, és minden időben egymást tudják erősíteni.

2023. június 22. 22:10

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, a fesztivál fővédnöke beszédet mond a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megnyitóján Nagymaroson 2023. június 22-én. Jobbról Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató. MTI/Kovács Attila

Vannak olyan időszakok, amikor szorosabb vagy kevésbé szoros az együttműködés, de "a kultúrában mindig megtaláljuk a közös hangot, és ez az együttműködés hosszú távú alapja, ezért stabil a V4 országok együttműködése" - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a vasárnapig tartó nagymarosi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó csütörtöki megnyitóján, amelyen a Fővárosi Nagycirkusz performansza is látható volt.

A nemzetközi résztvevőkkel zajló művészeti esemény megnyitóján Rétvári Bence, aki a térség országgyűlési képviselője is, kiemelte: örömteli, hogy az egyre nehezebb körülmények között is talpon tudott maradni a fesztivál, és a korábbiakhoz mérhető vagy még nagyobb programkínálattal készül. 220 művésszel, a visegrádi országokon kívül további két országból, kilenc összművészeti produkcióval, négy zenei helyszínen ötven zenei programmal várja az érdeklődőket - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy nemcsak koncertek, színházi bemutatók, színházi workshopok lesznek, hanem természetjáró programok, vízitúra, családi programok, bábszínház, kézműves foglalkozások, filmvetítések, így minden korosztálynak kínálnak programokat. Rétvári Bence, aki egyben az immár 10. fesztivál fővédnöke is, emlékeztetett arra, hogy a visegrádi országoknak (V4 - Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország) összességében 64 millió lakója van, "ez az Európai Unió és az egész európai kontinens egyik legdinamikusabban növekvő közege". A fővédnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon nincs másik V4 tematikájú fesztivál, de "a V4-országokban is ez az egyetlen fesztivál és színházi találkozó, amely a V4 országokat hívja közös kulturális színpadra".



Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy az idén szintén 10. Nemzetközi Színházi Olimpia részesei lehetnek, amivel Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója azt a munkát, azt a közösséget ismerte el, ami a fesztivállal létrejött, és aminek köszönhetően "fantasztikus előadások érkezhetnek Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról mind kőszínházi, mind utcaszínházi területen". Hozzátette: egy ukrajnai színház, a lvivi Voskresinnia Színház utcaszínházi előadása is látható lesz. A fesztiváligazgató beszélt arról is, hogy minden művészeti ágban fontos felelősség az, hogy átadják a tudást, átadják a helyet és a lehetőségeket a következő generáció számára. Az 5mű elnevezésű kezdeményezésben öt budapesti művészeti egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) fogott össze, és ennek a projektnek helyszínt tudott biztosítani a fesztivál. A kuriózumnak számító vízi színpadon egyetemisták alkotásait, vizsgaelőadásait, vizsgafilmjeit lehet megtekinteni - tette hozzá.

