A FIBA vezetői elismerően beszélnek a magyarokról

Nemcsak a magyar kosárlabdának, hanem az egész magyar sportnak hatalmas siker 26 év után újra elődöntőt vívni, és ebben az a legszebb, hogy még nincs vége. Az olimpiai és a világbajnoki selejtező már garantált, mint ahogy az is, hogy a csapat éremért játszhat Ljubljanában.

2023. június 23. 16:53

Báder Márton, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke (j) interjút ad Matusz Endrének, az MTI újságírójának az Európa-bajnokságon az elődöntőbe jutott női kosárlabda-válogatott szálláshelyén Ljubljanában 2023. június 23-án. Báder Márton szerint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) elöljárói is elismerően nyilatkoztak az elődöntőbe jutott magyarok teljesítményéről. MTI/Kovács Tamás

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) elöljárói is elismerően nyilatkoztak az elődöntőbe jutott magyarok teljesítményéről Báder Márton, a magyar szövetség (MKOSZ) elnöke szerint, aki Ljubljanában követi a válogatott menetelését a női Európa-bajnokságon.

A másfél hónapja megválasztott vezető úgy vélekedett az MTI érdeklődésére, hogy különös forgatókönyv szerint zajlanak az események a nemzeti csapat számára.



"A törököktől elszenvedett csoportkörös vereség után azt tanácsoltam, hogy hit és önbizalom kell a folytatáshoz, mert még csoportelsők is lehetünk. Ez így is lett, de persze nem nekem kell szót fogadniuk, hanem az edzőknek, a szövetség részéről mi semmiféle nyomást nem helyeztünk a csapatra. Az én filozófiám vezetőként az, hogy akkor vagyok elégedett, ha a csapat mindent megtesz a sikerért. A lányok ezt minden meccsen megmutatták, a törökök ellen azonban ez nem volt elég, és kikaptunk. Akkor sajnáltam a csapatot, mert beletették azt a munkát, ami elég lehetett volna a győzelemhez. A rutinos csapatok azonban, ahogy telik egy világverseny, egyre jobban játszanak" - mondta a korábbi 98-szoros válogatott, kifejtve, hogy a szerbek elleni meccs "csúcs volt", ott nagyon jól játszott a csapat, persze más kérdés, hogy mi lett volna, ha megverik előtte a törököket.



"De a dráma szempontjából ez így jobb volt, emellett sokat pihenhettek a lányok, ami azért is fontos, mert így Goree Cyesha fel tudott épülni a negyeddöntőre, ezért nagy dicséret jár az egészségügyi stábnak. A kosárlabda ugyanis hatványozottan csapatsport, hiszen a stábunk is remek csapatot alkot, és a válogatott szoros részét alkotja" - jelentette ki az MKOSZ első embere, aki szerint ha eddig éreztek is bármiféle nyomást a lányok, azt most már nem kell érezniük, mert itt már nem ők az esélyesek.



Az Eb-menetelés értékéről szólva közölte, nemcsak a magyar kosárlabdának, hanem az egész magyar sportnak hatalmas siker 26 év után újra elődöntőt vívni, és ebben az a legszebb, hogy még nincs vége. Az olimpiai és a világbajnoki selejtező már garantált, mint ahogy az is, hogy a csapat éremért játszhat Ljubljanában.



"Ma Kamil Novakkal, a FIBA európai ügyvezető igazgatójával és Jorge Garbajosával, a FIBA Europe vezetőjével reggeliztem, akik rendkívül elismerően nyilatkoztak a magyar csapatról. Kamil Novak azt mondta, hogy objektív, külső szemlélőként a másik ágon a belga, a mi águnkon pedig a magyar válogatott nyújtotta a legjobb teljesítményt. Egyéb területekre is igaz, de a sportdiplomáciai kapcsolatokat is sokkal egyszerűbb úgy építeni, ha hozzuk az eredményeket. Észrevehető, hogy a nemzetközi közeg teljesen máshogy viszonyul hozzánk, hozzám, és a magyar sportvezetőkhöz úgy, hogy Eb-elődöntős csapatot képviselnek. A FIBA board ülésezik az Eb alatt, és az utóbbi napokban nagyon sok FIBA-elöljáró, szövetségi elnök és gazdasági vezető gratulált a sikerünkhöz."



Az MKOSZ elnöke hangsúlyozta, teljesen reális, hogy Európa legjobb nyolc csapata közé jutottak a magyarok, de most először játszhatnak majd teher nélkül.



"Köszönöm ezt az élményt a lányoknak, és remélem, szombaton még a csoda is összejön" - fűzte hozzá.

MTI