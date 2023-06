Múzeumok éjszakája - Novák Katalin a programon

Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, tavaly mintegy 6600 látogatója volt a természettudományi múzeumban a Múzeumok éjszakája programjainak, idén vélhetően ezt a számot is túllépik.

2023. június 25. 00:05

Novák Katalin köztársasági elnök azúrlepkéket néz a Múzeumok éjszakája programján a Magyar Természettudományi Múzeumban 2023. június 24-én. Az államfő a múzeum lepkeházában családjával megtekintette a Közép-Amerikából érkezett lepkelárvák kikelését, majd ellátogattak az állatsimogatóba. MTI/Bruzák Noémi

Novák Katalin köztársasági elnök családjával vett részt a Múzeumok éjszakája programjain szombaton Budapesten.

A Magyar Természettudományi Múzeum Lepkeházában megtekintették az Ecuadorból érkezett 500 lepkelárva kikelését, majd ellátogattak az állatsimogatóba.



Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója a helyszínen a közmédiának elmondta: ezek a közép-amerikai, Costa Ricából származó lepkék folyamatosan kelnek, szeptember végéig vélhetően tele lesz a lepkeház élő lepkékkel. Hozzátette: jelenleg 16 faj látható, köztük négy nagy méretű, látványos példány is.



Emlékeztetett: ezen a napon Latin-Amerikát szeretnék bemutatni kiállításokkal, élő állatokkal, lámák, lepkék, bogarak láthatók, brazil ételek, dél-amerikai gyümölcsök kóstolhatók, óránként pedig élő zene és tánc is várja a közönséget.



A főigazgató közölte: évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, tavaly mintegy 6600 látogatója volt a természettudományi múzeumban a Múzeumok éjszakája programjainak, idén vélhetően ezt a számot is túllépik.



Novák Katalin és gyermekei ezt követően a Földalatti Vasúti Múzeumba és az óbudai Aquincum Múzeumba is ellátogatnak, utóbbiban többek között tűzzsonglőr bemutatón vesznek részt.

