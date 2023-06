Mindszenty bíboros szobrát avatták fel Fatimában

Az M. S. mester-díjas Rieger Tibor szobrászművész Mindszenty Józsefet (1892-1975) ábrázoló alkotását a Mária-kegyhelyen, a Magyar Keresztút bejáratánál Carlos Cabecinhas, a fátimai szentély rektora és Tömördi Viktor ferences szerzetes leplezte le.

Utoljára frissítve: 2023. június 25. 11:37

2023. június 25. 10:43

Az M. S. mester-díjas művész alkotása Fatimában – vasarnap.hu

Mindszenty József bíboros életműve egyszerre testesíti meg a magyar keresztény múltat, amik voltunk, és mutat utat, milyennek kell lennünk - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton a portugáliai Fátimában, a Magyar Keresztútnál felállított Mindszenty-szobor avatásán.

Gulyás Gergely a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint beszédében hangsúlyozta: a bíboros a 20. század összes diktatúrájával kérlelhetetlenül állt szemben.



"Ezért kínozta meg és börtönözte be a Tanácsköztársaság, Szálasi vezetésével a magyar nácik és Rákosi parancsára a kommunista diktatúra. A hit, a nemzet szabadsága és az emberi méltóság ügyében megtörhetetlen és kérlelhetetlen volt" - fogalmazott a miniszter.



Úgy folytatta, Mindszenty útmutatása világos és örök. Idézte a bíborost, aki azt mondta: "maradjatok a romló világban hűek Istenhez, hitetekhez, hazátokhoz, a magyar múlthoz, történelemhez és a magyar nyelvhez! Ez természeti jogotok és kötelességetek. A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát. Lelki megújulásból lehet csak nemzeti feltámadás".



Beszélt arról, hogy Mindszenty József élete sok nagy küzdelemben nem azért állt ellen minden egyes esetben, mert esélye volt, hanem azért, mert igaza volt.

"Földi perspektívából azt hisszük, az észszerű mérlegelés, az esély minden. (...) Az örökkévalóság látószögéből az esély lényegtelen. Onnan nézve csak az igazság számít" - mondta Gulyás Gergely.



Mindszenty bíboros azért vállalta, élte túl és tudta elviselni a kommunisták kínvallatását, börtönét, a száműzetést, először saját hazájában, majd külföldön, mert már itt, a Földön is az örök igazság szolgálatában állt - emelte ki.



"Mi, magyarok tudjuk, hogy - Habsburg Ottó szavaival - Mindszenty József nagypéntekje elhozta nekünk a feltámadásunkat. Mi, magyarok tudjuk, amit - VI. Pál pápa súlyos tévedését is jóvá téve - Rómának is el kell ismernie: Mindszenty József nemcsak a legnagyobb magyar főpap volt, hanem szent is" - tette hozzá.



Emlékeztett: a bíboros papi jelmondata a "Devictus vincit", azaz "Legyőzve győz" volt. A politikus szerint Mindszenty ezt élete példájával bizonyította.



"Mostantól, amikor kőbe vésett alakja Fatimában is lehetővé teszi a főhajtást az utókornak, joggal mondhatjuk, hogy +Devictus vincit, mortuus vivit, A legyőzött győz, a halott él+" - mondta.

A mestermű.



Rieger Tibor M. S. mester-díjas szobrászművész Mindszenty Józsefet (1892-1975) ábrázoló alkotását a Mária-kegyhelyen, a Magyar Keresztút bejáratánál Carlos Cabecinhas, a fátimai szentély rektora és Tömördi Viktor ferences szerzetes leplezte le. Az eseményen köszöntőt mondott Miguel de Pape, a Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület elnöke, és felszólalt Martinho Villani, a Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület társelnöke is.

