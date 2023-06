Guruló dollárok – tagadás helyett már egymást vádolják a baloldalon

Hétről hétre új információk kerülnek elő a baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányával összefüggésben. Márki-Zay Péter tavaly augusztusban tett, a külföldi kampánytámogatást leleplező kijelentései után először csak tagadtak a Gyurcsány-koalíció pártjai­nak vezetői, azonban amióta az ÁSZ-vizsgálat nyomán több milliárd forintos büntetés terhe lebeg az összefogás pártjai felett, a baloldal politikusai egymást vádolják.

Az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor tavaly augusztusban Márki-Zay Péter a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében elszólta magát – vagy tudatosan tett említést arról –, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni a kampány utolsó számláit. Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már három-négy nagyobb tételt. Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

Az ügy kirobbanása után a Márki-Zay mögött álló ellenzéki pártok gyakorlatilag úgy tettek, mintha ott sem lettek volna a kampányban. A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc korábban azt állította a Hír TV-nek, hogy nincsen tudomása a Márki-Zay Péter mozgalmának utalt külföldi kampánytámogatásokról, így azokat a pártja sem használta. A bukott miniszterelnök hangoztatta, hogy a DK el tud számolni a kampánypénzekkel az Állami Számvevőszéknek. Gyurcsányhoz hasonlóan Karácsony Gergely is azt állította a Hír TV-nek, hogy nem tudott az MMM-hez érkező amerikai pénzekről. Azt tudom, ami a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban megjelent, amit a miniszterelnök-jelölt úr mondott, illetve az Action for Democracy hivatalos közleményét ismerem ezzel kapcsolatosan. Nem tudok se többet, se kevesebbet ennél – hangoztatta a főpolgármester.

Ungár Péter, az LMP társelnöke egy interjúban azt állította, hogy az ellenzéki összefogás pártjai semmit nem tudtak a kampányukhoz adott milliárdokról. Ungár szerint lehet, hogy egyszerűen „elsétált” valaki ezzel az összeggel, ugyanakkor dermesztőnek nevezte azt a tényt, hogy Amerikából jött a pénz, úgy, hogy nem tudni, kitől érkezett. Mostanra a helyzet gyökeresen megváltozott, a baloldali pártok közötti egység látszata is elpárolgott, miután kiderült, a tavalyi választási összefogásban részt vevő hat párt 3,2 milliárd forint büntetést kaphat az illegális külföldi finanszírozás miatt. Mint ismert, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata megállapította, hogy közel 1,7 milliárd forintot költött el Márki-Zay Péter egyesülete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom a választási kampány idején.

Az ellenőrző szerv részjelentése több mint száz példával igazolja, hogy a jórészt külföldről érkezett pénzek valójában a baloldali pártok kampányára mentek. Információik szerint a részjelentés megállapította, hogy a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd a választási kampányban a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét figyelmen kívül hagyta, a törvényi előírásokat megkerülte a közös kampányuk finanszírozásában, a kampányköltések mértékének korlátozásában és a kampányelszámolásban.

Erre reagálva Márki-Zay Péter a közösségi oldalán azt állította, hogy még a titkosszolgálati vizsgálatok sem találták nyomát annak, hogy az MMM-hez juttatott adományokból akár egy fillér is került volna az ellenzéki pártokhoz. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke viszont azt írta, feltenne Márki-Zay Péternek és Karácsony Gergelynek „néhány száz millió forintos kérdést” a külföldről érkezett milliárdokkal kapcsolatban. A Jobbik elnöke a közösségi oldalán pártja érintetlenségéről írt a tiltott kampányfinanszírozás kapcsán. Közölte: „Ideje lenne, hogy végre elmeséljék, mit is pénzezgettek ők a kampány alatt.” Gyöngyösi úgy véli: érdeklődésre tartana például számot, hogy mi történt Karácsony Gergely azon kijelentése, hogy csak akkor lép vissza, ha elüti a villamos és a pár órával későbbi visszalépése között.

Magyar Nemzet