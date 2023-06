A lengyel-magyar barátság örök

2023. június 27. 23:55

Két nép között néhány év nem teheti tönkre egy évezred csodálatos együttműködését - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyar-lengyel kapcsolatokra utalva kedden Balatonbogláron, az Országos Lengyel Önkormányzat képzőközpontjának átadásán.

Soltész Miklós felidézte, Lengyelország budapesti nagykövete "néhány hete érthetően és jogosan úgy nyilatkozott, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok lehűltek".



Ez teljesen igaz, a történelem mindig hoz hullámhegyeket és völgyeket - jegyezte meg. De két nép között néhány év, hónap, akár egy évtized nem ronthatja meg a barátságot - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány "teljesen nyitott" a kapcsolatok folytatására, amely "közös értékek mentén mindannyiunknak fontos".



Azt mondta, a háború mellett hagyományos értékeinket, leginkább a kereszténységet támadások érik, " "megpróbálják nemzeteinket vissza-, és a nemzetiségeket háttérbe szorítani".



Nekünk az a feladatunk, hogy ezekben az ügyekben közösen lépjünk fel, hogy nemzeteinket, a kereszténységet megvédjük azokkal a támadásokkal szemben, amit most tapasztalunk Lengyel-, Magyarországon, és szerte az Európai Unióban - jelentette ki.

Beszélt arról, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok javulása után további lehetőségek vannak az együttműködésre, például Budapesten kulturális területeken.

Az államtitkár elmondta: Balatonbogláron 1939-ben a magyarok szeretettel, tisztelettel és nagy odaadással fogadták azokat a lengyeleket, akik a német és szovjet megszállás elől ide menekültek. A jelenlegi képzőközpont helyén akkor Varga Béla plébános vezetésével alakítottak ki középiskolát a lengyel diákoknak.

Emlékeztetett, hogy 2002. július 1-én Balatonkeresztúron egy Medjugorjéba tartó, lengyel zarándokokat szállító busz balesetében 19-en meghaltak. Az épület megépítésénél arra is gondoltunk, hogy az ne csak a lengyel fiatalok központja legyen, hanem a Medjugorjéba igyekvő zarándokok is megpihenhessenek itt - mondta Soltész Miklós.

Balázs István, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatója ismertette: a Mazurek nevű üdülőben, képző- és oktatási központban két szárnyban, három szinten 12 szobát alakítottak ki. Az épület alsó szintjén a konferenciateremmel egybenyitható kápolnát is építettek.

Az intézmény szakmai műhelyeknek, kiállításoknak, továbbképzéseknek, konferenciáknak és gyermekek táborozásának ad majd helyet - mondta. Felföldi Mária, a országos önkormányzat elnöke az MTI-nek elmondta, az épület költségeinek kétharmadát a magyar kormány támogatásából fizették, a fennmaradó rész lengyel állami támogatás.

Az épület konferenciatermében kiállítás mutatja be az 1940-ben megnyílt balatonboglári Lengyel Gimnáziumot és Líceumot. A tárlat tablói az 1944-ig működött iskola egykori diákjainak fotói és emlékei alapján készültek.

A Magyar Katolikus Lexikon cikke szerint az iskolában négy tanév alatt 205-et tettek érettségi vizsgát.



