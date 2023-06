Hazánk elutasítja a szélsőséges migrációs paktumot

2023. június 30. 00:02

Magyarország elutasítja az új migrációs és menekültügyi paktumra tett európai bizottsági javaslatot, és elfogadhatatlannak tartja, hogy a szöveg szerint a tagállamok kénytelenek lennének több ezer vagy akár több tízezer migránst szétosztani egymás között - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben csütörtökön.

Orbán Balázs az európai uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva azt is elmondta: a magyar álláspont szerint "sokkoló, vitára alkalmatlan" az Európai Bizottságnak a hétéves uniós költségvetés félidős felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, mely további majdnem százmillió euró tagállami befizetést irányoz elő.



A 2021 óta tartó hétéves költségvetési ciklusból eltelt mindössze két év után úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság kifogyott az európai uniós tagállamok által befizetett összegekből, ezért újabb forrásokat szeretne bevonni a tőlük.



"Hogyan történhetett ez. Hova mentek az európai uniós pénzek? Hova jutottak a források?" - fogalmazott.



Orbán Balázs kijelentette: az uniós bizottsági javaslat tárgyalásra alkalmatlan, hiszen egyelőre nincs arra vonatkozó dokumentum, hogy mire és mennyit költött az Európai Unió, vagy arra, hogy Ukrajna támogatásával kapcsolatban mire mentek el ezek az összegek.



A bizottsági álláspont jelen formájában továbbá azért alkalmatlan tárgyalásra, mert több olyan további pontja van, amit Magyarország kifogásol - részletezte.



Kifejtette: az Európai Bizottság a helyreállítási alap kamatkiadásainak emelkedése miatt is további befizetéseket szeretne kérni a tagállamoktól. Ezzel összefüggésben a magyar álláspont teljesen egyértelmű: ameddig Magyarország nem jut hozzá a neki járó helyreállítási alap forrásaihoz, addig nem várható el további befizetés - jelentette ki.



Az uniós bizottság továbbá az uniós bürokraták fizetésének, juttatásának emelését is kilátásba helyezte, ami - szavai szerint - jogosan kérdőjelezhető meg az európai állampolgárok szemszögéből. Miközben a háború és nem kis részben az elhibázott uniós szankciós politika miatt "az árak egész Európában egekben járnak, nem az uniós bürokrata rendszer hizlalásán kellene gondolkodni" - jelentette ki.



Elmondta: a bizottsági javaslat a migrációt érintően 15 milliárd eurónyi plusz forrást vonna be a tagállamoktól. Szavai szerint az, hogy a források döntő többsége ismételten a migráció menedzselésére, szervezésére menne, nem pedig annak megállítására, homlokegyenest ellentétes a 2015 óta változatlan magyar pozícióval.



Orbán Balázs azt mondta, Magyarország határozottan elutasítja az új migrációs és menekültügyi paktumra tett javaslatot, mert a jogszabálycsomag nem old meg semmit, sőt még inkább serkentheti az illegális bevándorlást.



Közölte továbbá: a jogszabály-módosítási csomag mellett az EU egy úgynevezett válsághelyzeti rendelettervezetet is tárgyal, amelynek értelmében a tagállamok kénytelenek lennének több ezer vagy akár több tízezer migránst szétosztani egymás között. Ez elfogadhatatlan - jelentette ki. A javaslat azon része pedig, hogy migránstáborokat kellene kialakítani Magyarország területén, olyan közbiztonsági kockázatot jelentene, amelyre a magyarok a 2016-os népszavazáson egyértelműen nemet mondtak - húzta alá.



A javaslat nem old meg semmit, sőt olaj a tűzre, a dokumentum határozottan egy migrációtámogató állásfoglalásnak tekinthető - jelentette ki. Nagyon szoros magyar-lengyel együttműködés van a javaslat életbe lépésének megakadályozására - tette hozzá Orbán Balázs.

