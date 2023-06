A sport erősíti a nemzeti összetartozás érzését

Potápi Árpád János, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a közös sportolás vagy a magyar sportolók sikereiben való, határokon átívelő osztozás a nemzeti összetartozás érzésének megerősítését eredményezi szerte a világon.

A nagy múltra visszatekintő, Egy vérből vagyunk elnevezésű jótékonysági futás egyik feladata, hogy erősítse a nemzeti összetartozás érzését - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Bonyhádon.

Potápi Árpád János, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a közös sportolás vagy a magyar sportolók sikereiben való, határokon átívelő osztozás a nemzeti összetartozás érzésének megerősítését eredményezi szerte a világon.



A kilencedik alkalommal zajló, idén Bonyhádról induló és Gyergyószárhegyen záruló, 740 kilométeren át zajló esemény a magyarok összetartozásának erősítése mellett a jótékonykodásra és a véradás fontosságára is ráirányítja a figyelmet - közölte.



Gui Angéla, a szervező Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója emlékeztetett: a jótékonysági eseménnyel évek óta igyekeznek felhívni a figyelmet a magyarok összetartozására, a véradásra és arra, hogy másokon segíteni mennyire jó.



Kiemelte: az esemény alatt tíz szervezet gyermekei számára adnak át útközben sportcipőket, július 5-én, a célban pedig több mint 500 nehéz sorsú, több mint húsz gyermekotthonból érkező gyermek számára szervezik meg az Egy vérből vagyunk fesztivált.



A gyergyószárhegyi Tatárdombon, a célban Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány kuratóriumának elnöke és Böjte Csaba fogadja a befutókat.



Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese közölte: az előző évekhez hasonlóan a rendezvényhez kapcsolódóan idén is lehetőséget biztosítanak véradásra.



Mint mondta, Magyarországon évente mintegy 240 ember szánja rá magát véradásra, van, aki többször is. Mindez azért fontos, mert ha nem lennének véradók, a legsúlyosabb betegek ápolása vagy akár életben tartása lehetetlenülne el hívta fel a figyelmet.



A jótékonysági futás - amelyhez számos ponton, bizonyos szakaszokon akár kerékpárral is lehet csatlakozni - hat napon és 740 kilométeren át zajlik a Bonyhád-Baja-Hódmezővásárhely-Gyula-Nagyszalonta-Nagyvárad-Zsobok-Kolozsvár-Magyarfülpös-Gyergyószárhegy útvonalon.



