Bárbajtőrözőink kivívták az elsőséget Krakkóban

A lelátóról zúgott a „szép volt, fiúk, szép volt, fiúk!", miközben a magyar csapat tagjai a páston összeölelkezve ugráltak.

Utoljára frissítve: 2023. június 30. 20:33

2023. június 30. 19:40

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely (b-j) öröme a férfi párbajtőr csapatverseny döntője után az Európa Játékokon a krakkói Tauron Arénában 2023. június 30-án. A magyar válogatott 28-26-ra nyert Svájc ellen és aranyérmes lett.

Aranyérmet nyert pénteken a magyar férfi párbajtőrcsapat a krakkói központú Európa Játékokon, melyen a sportági csapatversenyek Európa-bajnoki küzdelmek is egyben.

A Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor összeállítású együttes a dánok és a spanyolok legyőzése után az Eb-címvédő olaszokon is túljutott, a döntőben pedig a svájciakkal mérkőzött meg. A 2019-ben világbajnok, 2021-ben olimpiai ezüstérmes Siklósi a finálét megelőzően úgy vélekedett, hogy negyeddöntős és elődöntős sikerükkel lekerült a vállukról a teher, így felszabadultan vívhatnak, és azt mondta, szeretnék megnyerni az Eb-t, már csak azért is, mert az nagyon sok pontot hozna az olimpiai kvalifikációs összesítésbe.



A svájciak elleni utolsó mérkőzésükön az első három asszóban két 3-2-vel és egy 2-3-mal egytusos előnyt harcoltak ki (8-7), majd Koch 3-1-re verte Alaxis Bayard-t. Siklósi 2-3-at vívott Hadrien Favre-ral, a második kört pedig Nagy 5-3-mal zárta le Max Heinzerrel szemben (18-14). A döntő is - a várakozásnak megfelelően - nagy taktikai csatát hozott, minden tusnak jelentősége volt, vagy lehetett.



A zárószakasz Koch és Favre párharcával kezdődött, ebben előbb a svájci közelebb jött, aztán Koch is tudott tust adni, a 2-3-as eredménnyel Nagy és Bayard asszója 20-17-ről indult. Aztán csakhamar meg is állt, mert - amint azt Csampa Zsolt a hazai szövetség elnöke az MTI-nek elmondta - a svájciaknál nem szerepelhetett volna Alexis Bayard, akit a hivatalos versenyorvos az elődöntőben sérülés miatt visszaléptetett. Emiatt a franciák óvtak, de a mérkőzés mintegy közel húszperces állás után mégis folytatódott. Bayard 4-3-ra nyerte a furcsa asszót, így Siklósi és Heinzer döntő meccse 23-21-nél kezdődött. A csapatban világbajnok és háromszoros Eb-aranyérmes rutinos svájci egyenlített, de 25-25 után Siklósi - aki már nem először mutatott be hasonló bravúrt - a rendkívül nehéz helyzetben a hátralévő fél percben háromszor is megszúrta ellenfelét. A harmadik után letépte fejéről a maszkját, és üvöltve ünnepelt, mert tudta, hogy megvan a meccs. A svájci adott még egy tust, de ennek már nem volt jelentősége.



A lelátóról zúgott a "szép volt, fiúk, szép volt, fiúk!", miközben a csapat tagjai a páston összeölelkezve ugráltak.

Ezt megelőzően, legutóbb 2010-ban, Lipcsében győzött Eb-n a magyar párbajtőrcsapat, akkor a Boczkó Gábor, Imre Géza, Somfai Péter, Pádár Tamás összeállítású együttes lett első.



A férfi párbajtőrözők a magyar EJ-küldöttség 24. érmét, a hetedik aranyat nyerték.



A vívás csapatversenyei Európa-bajnoki érmekért, helyezésekért is zajlottak, illetve az olimpiai kvalifikációs sorozatba is beleszámítanak az eredmények.

Eredmények (24 csapat):

a 16 között:

Magyarország-Dánia 45-32

negyeddöntő:

Franciaország-Csehország 45-26

Svájc-Lengyelország 28-23

Magyarország-Spanyolország 37-32

Olaszország-Ukrajna 43-28

elődöntő:

Magyarország-Olaszország 45-35

Svájc-Franciaország 45-43

a 3. helyért:

Olaszország-Franciaország 39-37

döntő:

Magyarország-Svájc 28-26



A végeredmény: 1. Magyarország (Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor), 2. Svájc (Alexis Bayard, Theo Brochard, Hadrien Favre, Max Heinzer), 3. Olaszország (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)



