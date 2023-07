A magyarországi baloldalt felbérelték Amerikából

2023. július 1. 14:38

A magyar baloldal választási kampányát hatalmas összegekkel, törvénytelenül finanszírozták Amerikából, a magyar választási folyamatba való törvénytelen külföldi beavatkozás sérti a magyar szuverenitást - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője szombaton.

Deutsch Tamás nyílt levelet küldött magyar EP-képviselőknek címezve, amelyben a Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője arra hívta fel Dobrev Klára, Cseh Katalin, Donáth Anna, Ara-Kovács Attila, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István figyelmét, hogy a bizonyosságot nyert amerikai kampányfinanszírozás miatt "minden joggal dollárbaloldalként" írható le a baloldali ellenzék Magyarországon.



Az MTI-hez is eljuttatott levélben az EP-képviselő emlékeztetett: az illetékes hatóságok vizsgálatai megállapították, hogy a mintegy 4 milliárd forint értékű külföldi kampánytámogatás nagyobb részét Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt politikai szervezete kapta meg, de rajta kívül több baloldali szervezet is részesült belőle. A feltáró vizsgálat dokumentumai azt is bizonyítják, hogy Karácsony Gergely főpolgármester által alapított 99 Mozgalom több mint 500 millió forint külföldi kampánytámogatásban részesült, amit Perjés Gábor, a Budapest II. kerületi önkormányzat képviselője fizetett be a mozgalom bankszámlájára.



Emlékeztetett arra is, hogy tavaly decemberben brüsszeli korrupciós tevékenységek sora lepleződött le, amelyben kiderült, hogy baloldali európai parlamenti képviselőket Európán kívüli szereplők vásárolták meg.



"Világossá vált, hogy ami Magyarországon történt, az pontosan ugyanaz, mint ami az Európai Parlamentben megtörtént, vagyis Önöket is Európán kívülről kilóra megvásárolták, ahogy Eva Kailit, Marc Tarabellát vagy Andrea Cozzolinót" - fogalmazott.



Szavai szerint a közelgő európai parlamenti választások kapcsán "jogos az a feltételezés", hogy a magyar "dollárbaloldal" ismét a brüsszeli korrupciós mechanizmushoz, vagyis a törvénytelen külföldi befolyásvásárlási törekvések elfogadásához folyamodik.



A magyar választási folyamatba való törvénytelen külföldi beavatkozás a magyar szuverenitást sérti, a magyarországi európai parlamenti kampányba való külföldi beavatkozás pedig a magyar szuverenitás mellett az uniós intézmények szuverenitását érintő támadást is jelent - jelentette ki.



"Felszólítjuk ezért Önöket, haladéktalanul nyilatkozzanak arról, hogy a 2024-es európai parlamenti választási kampányban semmilyen formában, sem úgynevezett civil szervezeteken, sem pedig volt baloldali politikusok által alapított cégeken keresztül nem folyamodnak a külföldi kampányfinanszírozás törvénytelen eszközéhez" - tette hozzá levelében Deutsch Tamás.



MTI