Aranyérmes teqballban a magyar női páros

Aranyérmet nyert Janicsek Zsanett és Vasas Lea a krakkói Európa Játékok teqball női párosainak versenyében.

Utoljára frissítve: 2023. július 1. 18:08

2023. július 1. 17:10

Vasas Lea Janicsek Zsanettel párban a lengyel Alicja Bartinska és Ewa Kaminska elleni elődöntőben a teqball női párosainak versenyén az Európa Játékokon Krakkó főterén 2023. július 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt

Janicsek és a pénteken vegyes párosban győztes Vasas a szombati program folyamatos csúszása ellenére kiváló és koncentrált játékkal nyerte meg negyed-, majd elődöntőjét, a fináléban viszont alaposan megszenvedett a Kinga Barabási, Katalin Dakó romániai párossal.



A döntő résztvevőit telt ház fogadta a Krakkó főterén felállított centerpályán, ahol az első szett magyar szempontból kifejezetten megnyugtató forgatókönyv szerint zajlott. Vasasék uralták a játékot, szép pontokat szereztek, míg a másik oldalon sok hiba csúszott a romániai duó játékába. A játszma izgalmak nélkül zajlott és 12-5-ös magyar sikerrel zárult.



A folytatás hasonló volt egy ideig: Janicsek és Vasas ugyanis 5-1-es vezetése után sorra könnyű labdákat hibázott, ráadásul Dakóék a korábbinál lényegesen jobban teqballoztak és több bravúros pontot is szereztek, így fordítottak és 12-9-es játszmával egyenlítettek.



A döntő szett előtt nem tűnt nyugodtnak a magyar duó, de sikerült a folytatásban a korábbiaknál higgadtabban játszaniuk. Vasasék gyorsan előnybe kerültek és végig vezetve, 12-8-ra megnyerték a szakaszt és ezzel az aranyérmet is. Ami ráadásul "kettőt ér", mivel az Európa Játékok a sportág Európa-bajnoksága is egyben.



"A döntőig nagyon jól játszottak a lányok és a döntő eleje is sima volt. Sajnos a második szettben volt egy kis összekülönbözés, nem volt megértés a lányok között. Azt láttam akkor az arcukon, hogy kicsit dühösek lettek és elment a fókusz, de a harmadikra sikerült visszarázódniuk" - beszélt az MTI-nek a fináléról Bajor Gábor szövetségi kapitány. - "Nagyon akartuk ezt a sikert és nagyon örülünk neki."



A szakember azt is elárulta, hogy a döntő körítése, a teltház és a hangulat új volt Vasas Leáknak, amivel meg kellett birkózniuk.



"Huszonéves fiatalokról beszélünk, akik nagy nézőközönség előtt nem nagyon játszottak még és talán ez is rányomta a bélyegét erre a találkozóra. Szerencsére azért a végére már helyén tudták kezelni mindezt a lányok" - jegyezte meg Bajor Gábor.

Eredmények, női páros:

---------------------

döntő:

Janicsek Zsanett, Vasas Lea-Barabási Kinga, Dakó Katalin (romániai) 2-1 (5, -9, 8)

korábban:

elődöntő:

Janicsek, Vasas-Alicja Bartnicka, Ewa Kaminska (lengyel) 2-0 (4, 3)

negyeddöntő:

Janicsek, Vasas-Nanna Lind Kristensen, Mira Faenoe Dahlmann (dán) 2-0 (7, 3)

pénteken játszották:

A csoport:

Janicsek, Vasas-Manuela Parente, Carla Couto (portugál) 2-0 (2, 5)

Janicsek, Vasas-Katyerina Feszenko, Darija Zelenszka (ukrán) 2-0 (3, 8)

