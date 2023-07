Európa Játékok - Kick-box - Bálint Martin aranyérmes

2023. július 2. 20:05

Az aranyérmes Bálint Martin a férfi kick-box pointfighting kategória 74 kilogrammos súlycsoportjának eredményhirdetésén a krakkói központú Európa Játékokon Myslenicében 2023. július 2-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Két kick-boxos ezüst után a harmadik magyar döntős, Bálint Martin aranyérmet nyert a krakkói központú Európa Játékok zárónapján, Myslenicében: a pointfighting 74 kilogrammos kategóriájában technikai KO-val győzte le az ír Nathan Taitet.

Eltökélten vetette bele magát a küzdelembe a húszéves magyar, ami 4-0-s vezetést eredményezett számára. Később ellenfele is tudott pontot érő támadást végrehajtani, de az első kétperces menet után 5-2-re vezetett Bálint. A folytatás megfontoltabb csatát hozott, a 2019-ben 63 kilóban világbajnok magyar kick-boxos azonban így is tudta növelni előnyét. A 8-3-ról indult harmadik szakaszban pedig megint felpörgött, végig bátrabban támadott, és 34 másodperccel a vége előtt, 15-5-nél tízpontos különbséget alakított ki, ezzel véget ért a küzdelem.



A vegyes zónában nem sokkal később emlékeztetett rá, hogy az Európa-bajnoksága nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, így az Európa Játékokon csak az egyik versenyzőtársa visszalépése miatt indulhatott el.



"Ezért volt ez nagy pillanat, hogy meg tudtam mutatni, hogy én vagyok a legjobb" - mondta.



Azt is megemlítette, hogy itt csak egy tatami volt, míg például az Eb-n hat van, így az is plusz teher volt rajta, hogy ráirányult minden figyelem.



A versenyét értékelve úgy vélekedett, hogy az elődöntőben legyőzött olasz kick-boxos volt a legerősebb ellenfele, a döntő viszont már simán alakult. Mint mondta, az utolsó meccs jól sikerült, így is ment föl a tatamira, hogy ki tudja majd alakítani a technikai KO-hoz szükséges tíz pont különbséget.



"Én minden meccsre, a legnagyobb ellenfelemmel szemben is így szoktam fölmenni, így indulok neki. Ez nekem plusz motiváció" - árulta el.



Bálint Martin az egész magyar küldöttség utolsó érmét nyerte az Európa Játékokon.

A kick-boxosok egy arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal fejezték be szereplésüket.

Eredmények, döntő:

férfi pointfighting, 74 kg:

Bálint Martin-Nathan Tait (ír) 15-5

korábban:

férfi light-contact, 79 kg:

Al Amin Rmadan (német)-Fésű Lajos 3-0

női pointfighting, 60 kg:

Francesca Ceci (olasz)-Busa Andrea 7-4



A győztes Bálint Martin az ír Nathan Tait ellen a férfi kick-box pointfighting kategória 74 kilogrammos súlycsoportjának döntője után a krakkói központú Európa Játékokon Myslenicében 2023. július 2-án. MTI/Koszticsák Szilárd

MTI