Pedagógus-életpálya: a teljesítmény a legfőbb mérték

2023. július 4. 09:51

A teljesítmény lesz a legfőbb mérték az új pedagóguséletpálya-törvényben: amelyik tanár jobban és többet foglalkozik a gyerekekkel, az jobb fizetést is fog kapni - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Rétvári Bence emlékeztetett, az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén dönt a pedagógusok új életpályájáról szóló előterjesztésről, amely elfogadása esetén magasabb társadalmi megbecsültséget ad és megteremti a béremelés alapjait. Ennek egy részét a költségvetés már megelőlegezte, illetve maga a törvényjavaslat hatályba lépése is béremelést eredményez egyrészt a fiatal, kevesebbet kereső, másrészt a hátrányos helyzetű környéken dolgozó pedagógusok számára, utóbbiak 20 százalékos emelést kaphatnak - fejtette ki.



A törvényjavaslat előnyeit sorolva az államtitkár elmondta, 46 napról 50 napra növekszik a szabadságok mértéke, valamint az eddig kötelező heti 22-26 tanóra helyett fix 24 órában lesz megállapítva az óraszám, a többségnek ez óraszámcsökkenést is jelent.



Rétvári Bence hangsúlyozta, a törvényjavaslat benyújtását megelőzően a kormány számos egyeztetést folytatott a szakszervezetekkel, a köznevelési tanáccsal, a fenntartókkal, a pártokkal és azok szakértőivel, valamint a pedagógusokkal és Brüsszellel. "Tényleg nem volt még olyan javaslat, amelyet ennél szélesebb körű egyeztetéssorozat előzött volna meg" - fűzte hozzá.



Megjegyezte, a javaslatok közül többet - kompromisszumos megoldásként - beépítettek az előterjesztésbe.



Az államtitkár meglátása szerint a heti óraszámcsökkentés, a szabadságok mértékének növelése mellett csökkennek a pedagógusok adminisztrációs terhei, ami azt jelenti, hogy például az egyes kategóriákban megszűnő portfólió-készítésre és az önértékelési kötelezettségre fordított időt és energiát a pedagógusok a gyerekekre fordíthatják.



"A gyerekeknek akarunk jobb iskolarendszert csinálni, ez a törvénymódosítás a teljesítménybért vezeti be" - fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve, aki a gyerekekkel többet és jobban foglalkozik, az jobb fizetést fog kapni, ez pedig a pályakezdők számára is vonzó lehet.



Az államtitkár a fizetésemelés finanszírozásával kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt, a jövő évi költségvetés 393 milliárd forint többletforrást irányoz elő az oktatásban, amiből egy újabb 10 százalékos emelés következhet.



Nyolcszázmilliárd forintot európai uniós, 5600 milliárd forintot pedig költségvetési forrásokból szeretne pedagógus-béremelésre fordítani a kormány 2030-ig - rögzítette Rétvári Bence, megjegyezve, az uniós források megérkezését a baloldal feltételekhez szabja Brüsszelben.



"Ha a baloldal nem akadályozná most már jó ideje azt, hogy ezt a forrást megkapjuk, (...) régen a pedagógusoknál lenne" - hangsúlyozta a politikus.

Hozzáfűzte, ha a baloldal hagyná a dolgokat a maguk útján, akkor ez a béremelés már itt lehetne, és amint megjön a pénz, másnaptól elindul a 75 százalékos béremelési program.



MTI