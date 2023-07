A templomok szellemi kisugázása erősíti a nemzetet

Az ideális az lenne, ha a szlovák kormány is törődne a felvidéki magyarság templomaival és a magyarokkal, akik Szlovákiában fizetnek adót – hangzott el a felföldi Marcelházán.

2023. július 5. 17:03

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b) és Kiss Róbert püspöki helynök érkezik a magyar kormány támogatásával felújított római katolikus templom átadására a felvidéki Marcelházán 2023. július 5-én. MTI/Krizsán Csaba

A magyarság megmaradásához és a közös értékek megvédéséhez is összefogásra van szükség - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Marcelházán, ahol beszédet mondott a magyar kormány támogatásával felújított római katolikus templom átadásán szerdán.

A révkomáromi járásban lévő település megújult templomának ünnepélyes átadóján a helyettes államtitkár kijelentette: a marcelházi templom, illetve az utóbbi időszakban felújított vagy újonnan épült templomok elkészültéhez a magyar emberek, az egyházak és a magyar állam közös akaratára volt szükség, s ez az összefogás óriási eredményeket hozott, hozzájárulva a magyarság megmaradásához. Kifejtette: száz református templom és közel száz római, illetve görög katolikus templom újult meg, ami egy óriási szám. "A magyarság élni akar, és meg akar maradni, s ennek egyik eszköze az egyházakkal való összefogás, illetve az elmúlt több mint egy évtizedben elvégzett munka" - mutatott rá Soltész Miklós.



Elmondta: a magyarság megtartásához, megmaradásához sok minden kell, szükségesek az óvodák és bölcsődék, amelyek megújultak, felépültek, szükséges az, hogy az egyes nemzetrészekhez tartozó magyar fiatalok megismerjék egymást, és szükséges az összefogás a többségi nemzettel is. Rávilágított: a következő hónapokban is szükség lesz a két nemzet közötti összefogásra a kereszténység és a közös értékek megvédése érdekében is. "Azoknak az értékeknek a megvédését, amelyek Pozsonytól a Tátráig mindenütt fontosak, csak a két nemzet összefogásával tudjuk elérni" - hangsúlyozta Soltész Miklós, hozzátéve: mindkét társadalom többségi része józan talajon és a teremtett világ értékeinek oldalán áll.



Az államtitkár a két nép további közös nézeteit említve elmondta: a szlovák és a magyar emberek többsége is békét szeretne, minél hamarabb, és a migráció kérdésének is azonos a megítélése. "Ha ezt az összefogást meg tudjuk valósítani magyarok és magyarok, illetve magyarok és szlovákok között, akkor az általunk képviselt közös nézeteket sokkal erősebben tudjuk felmutatni, akár Brüsszelben, akár az egész világban" - szögezte le Soltész Miklós.



Forró Krisztián, az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke, aki ugyancsak részt vett az ünnepélyes átadón, megköszönte a magyar kormánynak a templom felújításhoz nyújtott segítségét, majd hozzáfűzte: az ideális az lenne, ha a szlovák kormány is törődne a felvidéki magyarság templomaival és a magyarokkal, akik Szlovákiában fizetnek adót. A Szövetségnek ezért az a célja, hogy parlamenti képviseletet szerezve ennek eléréséhez is hozzájáruljon.



A marcelházi templom felújítása három évvel ezelőtt kezdődött, azt a magyar kormány 15 millió forinttal támogatta.

MTI