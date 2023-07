Erősödő vármegye

Ahhoz, hogy a tanulatlanságot iskolázottság, a munkanélküliséget magas foglalkoztatás váltsa, a családalapításhoz pedig felelősségérzet kapcsolódjon, kellenek a segítők és kell a segítségre szorulók elszántsága is – mondta Novák Katalin.

2023. július 8. 08:20

Az államelnök a vármegye napilapjában – nool.hu

Irányítsuk oda a reflektort, ahova kevesebb fény jut - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a Nógrád Vármegyei Hírlapnak adott szombati interjúban.

A köztársasági elnök a lapnak elmondta: Nógrád vármegyei látogatásának három napja alatt több olyan kistelepülésen járt, ahol korábban köztársasági elnök még nem, s ez láthatóan sokat jelentett az ott élőknek.



Novák Katalin kiemelte: szeretné, ha egyre többen tudnának Nógrádra rejtett erőforrásként tekinteni. Ha van támogatás és megfelelő figyelem, akkor a nógrádiak is meg tudják mutatni, mekkora erő van ebben a vidékben - mutatott rá, hozzátéve: Nógrád vármegye egyre erősödik, sok a rejtett tartaléka.



A vármegye lakosságának átlag feletti fogyását, öregedését felvető kérdésre azt mondta: meg kell teremteni azokat a körülményeket, infrastrukturális feltételeket, amelyek lehetővé teszik egy kistelepülésen élő számára is, hogy részese maradjon az ország vérkeringésének, kultúrához jusson, hogy legyenek számára elérhetőek különböző szolgáltatások, a gyerekei megfelelő minőségű oktatásban részesüljenek, hogy legyen előtte perspektíva - hangsúlyozta.



Mint mondta, erre egyre több jó példa van országszerte és Nógrádban is, a kormány részéről pedig megvan a szándék a vidéki Magyarország erősítésére.



A társadalmi problémákról, többek között a vármegyét érintő alacsony iskolázottságról szólva kifejtette: ahhoz, hogy a tanulatlanságot iskolázottság, a munkanélküliséget magas foglalkoztatás váltsa, a családalapításhoz pedig felelősségérzet kapcsolódjon, kellenek a segítők és kell a segítségre szorulók elszántsága is.



A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy mindannyiunknak van dolga azokkal, akik Magyarországon nehéz körülmények között élnek.



Novák Katalin a közfoglalkoztatást olyan eszköznek nevezte, amely segít vissza- vagy rátérni a munka világába vezető útra, megtapasztalni azt, hogy mit jelent fizetésért dolgozni, utána adózni, aztán adókedvezményekkel élni akár a gyermekek után. Ez is egyfajta tudatossághoz vezet - fűzte hozzá.



A honvédségre vonatkozó kérdésre elmondta többek között, hogy remélhetőleg sok emberhez eljut az Irány a Sereg! toborzókampány, az önkéntes tartalékos rendszer pedig szinte bárki számára nyitott.



A köztársasági elnök kitért arra is: meghallgatta a vármegye vezetőinek terveit arról, hogyan tehetik Nógrádot vonzóbbá turisztikai szempontból. Mint mondta, bízik benne, hogy megfelelő források biztosítása mellett Nógrád még jobban felírja majd magát Magyarország turisztikai térképére.

