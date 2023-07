Az EU-szélsőség migránsgettót erőltetne hazánkra

A magyargyűlülö brüsszeli szélsőség szerint az EU-ba érkező migránsok közel harmadának, 28,3 százalékának a kérelmét Magyarországnak kellene elbírálnia. Ezzel szemben Németország mindössze a kérelmek 1,4 százalékáért lenne felelős, Franciaország 2 százalékért, Svédország pedig 0,2 százalékért.

2023. július 8. 12:52

A korrupt, hungarofób európai uniós vezetőség az általuk behívott migránsokat a magyar adófizetőkre terhelné: a magyar családapák a migránsok eltartásáért: etetéséért és szórakoztatásáért lennének kénytelenek dolgozni, a megsokasodó bűnözés a törvénytisztelő magyar embereket sújtaná – Kép: magyarnemzet.hu

Brüsszel kötelező betelepítési kvótákról szóló javaslata azt is tartalmazza, hogy az EU legnagyobb migránsgettóját Magyarországon állíttatnák fel - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára az MTI-nek szombaton.

Hozzátette, a brüsszeli tervek szerint az EU-ba érkező migránsok közel harmadának, 28,3 százalékának a kérelmét Magyarországnak kellene elbírálnia. Ezzel szemben Németország mindössze a kérelmek 1,4 százalékáért lenne felelős, Franciaország 2 százalékért, Svédország pedig 0,2 százalékért.



Közölte, a brüsszeli tervek szerint ehhez állandó jelleggel fenn kellene tartani a 11 320 bevándorlási kérelem egyidejű elbírálására alkalmas apparátust is. Ez összességében több tízezer illegális bevándorló állandó jelenlétét jelentené.



Elmondta, a kiugróan magas magyar arány minden bizonnyal annak tudható be, hogy Magyarország betartja az EU-s előírásokat, megvédi a határait, és szabályosan rögzít minden illegális határátlépési kísérletet.



"Ezzel szemben máshol olyan lyukas a határ, mint egy szita, így az adatok is csak töredékesen jutnak el az EU-s rendszerekbe. Tulajdonképpen azért tennének Magyarországra aránytalanul nagy terhet, mert szabályosan járt el. Akik sumákoltak vagy nem voltak képesek betartani az előírásokat, azok a jövőben jobban járnának" - fejtette ki Rétvári Bence.



Aláhúzta: "sem a kötelező kvótákat, sem a fenyegető büntetéseket, sem a migránstáborok kialakítását nem tudjuk elfogadni."



Az államtitkár szerint Brüsszel visszaél a hatalmával és mindenáron bevándorlóországgá akar tenni minden országot Európában. A 2016-os népszavazáson a résztvevők 98 százaléka, 3,3 millió ember mondott nemet a kötelező kvótákra - emlékeztetett.



Elmondta azt is, hogy Magyarország és Lengyelország nemmel szavazott, több ország pedig tartózkodott a Belügyi Tanácsban a kötelező kvótákról szóló szavazásnál. Bár korábban döntés született arról, hogy a migráció kérdésében csak konszenzusos döntés születhet, Brüsszel mégis puccsszerűen, minősített többséggel erőltette át a javaslatot. Ezzel saját korábbi szabályaival ment szembe.



Közölte, "nem engedjük át az EU-nak a döntést arról, hogy kiket fogadunk be a hazánkba és kiket nem. Erről csak a magyar emberek dönthetnek, brüsszeli bürokraták nem".



Rétvári Bence kifejtette, a magyar szabályok egyértelműek: ha valaki Magyarországra akar jönni, annak a nagykövetségen kell benyújtania a kérelmét, és ha ott pozitívan bírálják el, akkor beléphet az ország területére.



"A mi célunk az, hogy Európán kívül tartsuk az illegális migránsokat, és a kérelmüket még azelőtt bírálják el, hogy belépnének az Unió területére. Aki már az EU területén van, azt szinte lehetetlen kitoloncolni" - tette hozzá.



Az államtikár szerint "elég abból, hogy az EU nem járul hozzá a külső határok védelmének költségeihez, de a migránsok be nem fogadása esetén büntetésekkel fenyeget, mellette pedig migránstáborok és óriási migárciós hivatalok felállítását írná elő".



Leszögezte: "Mi nem szervezni, hanem megállítani akarjuk az illegális migrációt. Az EU-nak pedig nem erőszakosan parancsolgatnia kell a tagállamoknak, hanem tiszteletben tartani a tagállamok döntését".

MTI