Csercseszov a Bajnokok Ligájába akarja emelni a Fradit

Az oszét edző egyértelműen a Bajnokok Ligáját célozza meg azzal a Fradival, amelyben 17-18 országból való játékosok törnek a győzelemre. Ezt várja a klubtól a szurkolók tömege is.

2023. július 8. 18:44

2018-ban a világ tíz legjobb edzője közé választották Sztanyiszlav Csercseszovot. Nem véletlen persze: a Fradival is csodát tett és most is arra készül. Csercseszov, amióta Magyarországon dolgozik, még nem adott nagy stúdióinterjút. Most igen, a Századvég Youtube-csatornájának, a Kontextusnak hihetetlen őszinteséggel és empátiával mesél - nem csak fociról.

BajknoA világhírű orosz edző beszél pedagógiai módszereiről, emberi kapcsolatairól, híres szigoráról, vagy éppen barátjáról, a világ egyik legnagyobb élő karmesteréről, Valerij Gergijevről, és persze családjáról, gyerekkoráról, de szóba kerül a Szovjetunió szétesése vagy első évei Nyugaton. És hogy ezek a nagy változások körülötte mit jelentettek számára. Megható szeretettel beszél a Fradiról és nagy terveiről is. Interjú Sztanyiszlav Csercseszovval.

Bajnok

MTI