Megőrizni az ország biztonságát

2023. július 9. 00:04

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Rákóczi Szabadegyetem Mérlegen az Ötödik Orbán-kormány első éve című kerekasztal-beszélgetésén Sátoraljaújhelyen 2023. július 8-án. MTI/Vajda János

Az elmúlt egy év legnagyobb sikere, hogy a nagyon nehéz globális gazdasági helyzet ellenére nem kellett semmit feladni az alapvető társadalompolitikai célokból, és sikerült megőrizni az ország biztonságát - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szabadegyetem panelbeszélgetésén.

Gulyás Gergely elmondta, az előző kabinet 2018-as hivatalba lépése óta számos változás történt a világpolitikában és a gazdaságban, teljesen más kihívásokkal kellett szembesülnie a 2022-ben megválasztott kormánynak, mint négy évvel korábban.



Kifejtette, a Magyarország számára még 2016-ban kezdődő kedvező külpolitikai tendenciára erősített rá 2017-ben Donald Trump amerikai elnökké választása, a kiváló V4-es együttműködés, az Európai Unió vonatkozásában pedig a nagyobb országokkal - elsősorban Németországgal - ápolt viszony, ezen országok vezetése ideológiailag közelebb állt Magyarországhoz, mint amennyire igaz ez a jelenleg hasonló hivatalt betöltőkre.



Ezt a helyzet alapvetően változott meg 2020-ban a koronavírus-járvánnyal, majd az ukrán háborúval, illetve annak minden gazdasági hatásával és bizonytalanságával - értékelt a miniszter, hozzátéve, ez jelentősen érintette a kormányzás "mindennapi feladatait" és azokat a terheket, amelyeket viselnie kell az országnak.



Arra a moderátori felvetésre, miszerint a nyugati országok rendszeresen szóvá teszik Magyarország különvéleményét több fontos, egyetértést elváró ügyben, Gulyás Gergely úgy válaszolt: a különvélemény habitus kérdése, de ennél fontosabb, hogy az elmúlt években az európai és világpolitikában olyan változások következtek be, amelyek nem voltak kedvezőek a magyarok számára.



Kezdődött a Joe Biden győzelmét hozó amerikai elnökválasztással, majd Csehország és Szlovákia megválasztott új vezetése a visegrádi négyek együttműködésén is gyengített, ehhez jött a jobboldalon belül azonos értékvilághoz tartozó pártokat és pártszövetségeket is megosztó orosz-ukrán háború megítélése, valamint az Oroszországhoz fűződő viszony - sorolta a miniszter.



"Ezeknek az együttes következménye az, ami miatt - részben úgy tűnik, részben pedig meg is felel a valóságnak - ma kevesebb szövetségesünk van, mint öt-hat évvel ezelőtt" - fogalmazott a miniszter.



Hozzáfűzte, ez a folyamat vissza is fordulhat, jó példa erre Olaszország, ahol a kormányváltás konzervatív pártok győzelmét hozta.



Hangsúlyozta, ebben az összevetésben Magyarország számára kulcskérdés a lengyelországi választás, amelynek fontosságát csak a hazai voksolásokkal lehet összehasonlítani.



"Nekünk a mostani lengyel választás eredménye sokkal fontosabb, mint mondjuk a magyar európai parlamenti választás eredménye" - jelentette ki Gulyás Gergely, hozzáfűzve, bízik abban, hogy az Európai Unión belül idővel több szövetségese lesz az országnak.



A miniszter kifejezte reményét, hogy az orosz-ukrán háború ügyében a kormány határozott álláspontja idővel többségi nézőponttá fog változni Európában is, csakúgy, mint a migráció 2015-ben még teljesen egyedülállónak és "ortodoxnak tartott" magyar felfogása.

MTI