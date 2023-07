Az USA háborús bűnöket követ el Ukrajnában

„Tudomásul vettük John Kirby, az NSC stratégiai kommunikációs igazgatójának kijelentéseit a kazettás bombák Ukrajnának történő szállításáról. A tisztviselő de facto beismerte, hogy az Egyesült Államok háborús bűnöket követett el az ukrajnai konfliktus során” – áll Antonov vasárnapi nyilatkozatában.

2023. július 10. 09:25

Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet – magyarnemzet/Wikipédia

Az Egyesült Államokat nem érdekli, hogy határaitól távol még több halált és pusztítást okoz – fogalmazott Oroszország washingtoni nagykövete.

Az oroszhirek.hu írta meg, hogy a diplomata azután emelt szót, hogy John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője elismerte: néhány civil „valószínűleg megsérül” az Egyesült Államok által szállított kazettás bombák miatt.

Korábban vasárnap Kirby az ABC-nek adott interjújában azt állította, hogy szerinte „mindannyian egyetérthetünk abban, hogy több civilt öltek és fognak továbbra is megölni az orosz erők… mint ahányan valószínűleg megsérülnek ezen kazettás bombák használata miatt.

„Nyíltan kijelentette, hogy civilek fognak áldozatul esni az amerikai kazettás bombáknak. A Fehér Ház képviselőjének perverz nézete szerint ez kevesebb kárt okoz, mint Oroszország akciói” – mondta a nagykövet.

Még a múlt héten jelentette be az Egyesült Államok, hogy tiltott kazettás bombákkal látja el Ukrajnát, és ez még Amerika szövetségesei körében is aggodalmat váltott ki, nem is beszélve a nemzetközi emberi jogi csoportokról és szervezetekről. Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztria és Spanyolország is jelezte, hogy ellenzi, hogy az Egyesült Államok Ukrajnába küldje a fegyvereket, arra hivatkozva, hogy a fegyverek közismerten a civileknek ártanak még a háború befejezése után is.

Washingtoni tisztviselők a halálos bombák szállítását szükséges átmeneti intézkedésként próbálták védeni, mivel az ukrán hadsereg gyorsan kifogy a hagyományos tüzérségi lövedékekből, és a Pentagon jelenleg nem tud többet szállítani. A Fehér Ház és a Pentagon egyaránt ragaszkodott ahhoz, hogy Kijev ígéretet tett a civileket fenyegető kockázatok minimalizálására, míg az amerikai hadsereg ígérte, hogy gondosan kiválasztja a legalacsonyabb „lőszerhibaaránnyal” rendelkező lőszereket.

Colin Kahl politikai védelmi államtitkár azonban nyíltan elmondta az amerikai álláspontot, amely szerint Oroszország győzelme rosszabb, mint néhány civil áldozat a kazettás bombáktól.

