Klaksvík–Ferencváros – végeredmény: null-null

A Fradi enyhe fölényben volt a mérkőzésen végig, látszott, hogy a kettő közül melyik a jobb csapat. Ugyanakkor a zöld-fehér együttesben nem mutatkozott meg az a minőség, amely BL-csoportkört jelentene. Csatárerényeket egyedül a jobbhátvéd Botka csillogtatott meg.

Vargának 97 perc alatt sem sikerült gólt szereznie – fradi.hu

A Ferencváros 0-0-as döntetlent játszott kedden a feröeri KÍ Klaksvík vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első mérkőzésén.

A visszavágóra jövő szerdán 18 órától kerül sor a Groupama Arénában. A párharc győztese a svéd BK Häcken és a walesi The New Saints továbbjutójával találkozik, míg a vesztese átkerül a Konferencia-ligába, ahol az ír Shamrock Rovers és az izlandi Breidablik alulmaradója vár rá.



Az előző idényben az Európa-liga nyolcaddöntőjéig menetelő Ferencváros tavaly a kazah Tobol vendégeként is gól nélküli döntetlennel rajtolt.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés:

KÍ Klaksvík (feröeri)-Ferencvárosi TC 0-0

Klaksvík, v.: Juri Frischer (észt)

sárga lap: Da Silva (29.), Forren (82.), illetve Zachariassen (36.), Baráth (65.), Makreckis (95.)

KÍ Klaksvík:

Johansson - Petersen, Vatnsdal, Forren - Joensen, Andreasen, Pavlovic (Danielsen, 55.), Da Silva - Fredriksberg, Kassi (Gussias, 88.), Kronberg (Mikkelsen, 78.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Botka, Mmaee, Cisse, Civic - Baráth, Zachariassen (Makreckis, 92.), Esiti (Sigér, 73.) - Marquinhos (Owusu, 67.), Varga B., Traore (Lisztes, 67.)

A Ferencváros sokkal jobban kezdte a mérkőzést, szinte azonnal volt két nagy helyzete, de a nyáron igazolt Varga próbálkozását védte a feröeri kapus, majd a magyar válogatott támadó nem sokkal később fejjel célt tévesztett. A zöld-fehér rohamok hamar abbamaradtak, a kiszabaduló szigetországiak pedig veszélyes beadásokkal próbálkoztak, Dibusznak kétszer is bravúrral kellett védenie. Bár a szórványos ferencvárosi támadásokból született egy lesgól, mégis a magyar bajnok örülhetett jobban a gól nélküli döntetlennek a szünetben, mert a feröeri beadások egyike után a keresztlécen csattant a labda.



A folytatás jóval eseménytelenebb mezőnyjátékkal telt, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A cserék sem segítettek az idény eleji formát mutató Ferencváros játékán, amelyet a műfű és a szűk pálya is hátráltatott, így a magyar bajnok nem tudott előnyt kicsikarni a visszavágóra, azaz ugyanúgy 0-0-val kezdte a BL selejtezőjét, mint egy éve a kazah bajnok otthonában.



Hat magyar is volt egyszerre a pályán a cserék révén

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelölte a zöld-fehérek kezdőjét a KÍ Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-selejtező odavágójára. Négy magyart tett a kezdőbe az oszét mester. A KÍ Klaksvík–Ferencváros BL-selejtezőt az M4 Sport és az m4sport.hu kedden 20.45 órától élőben közvetíti.

Baráth szorításban – fradi.hu

Csercseszov tizenegyéből kiderül, hogy két nyári szerzeménnyel, Ibrahim Cissével és Varga Barnabással a kezdőjében áll ki a Ferencváros.

KÍ Klaksvík–Ferencváros

Vid Djúpumyra Stadion, Klaksvík, 20.45. Vezeti: Juri Frischer (észt)

Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Cissé, Civic – Baráth, Esiti – Zchariassen – Marquinhos, Varga, Traoré.

A kispadon: Varga (k), Knoester, Owusu, Gojak, Abu Fani, Sigér, Abena, Pászka, Makreckis, Kaján, Katona, Lisztes.

KÍ Klaksvík: Jonahnsson – B. Petersen, Vatnsdal, Forren – R. Joensen, Andreasen, Pavlovic, Da Silva – Frederiksberg, Kassi, Kronberg.

A Ferencváros kerete a feröeri BL-selejtezőre:

kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám, Mergl Szabolcs, Őri Levente

hátvédek: Samy Mmaee, Mats Knoester, Eldar Civic, Botka Endre, Myenty Abena, Pászka Lóránd, Ibrahim Cissé, Kaján Norbert, Almássy Levente

fedezetek: Anderson Esiti, Mohammad Abu Fani, Kristoffer Zachariassen, Sigér Dávid, Cebrails Makreckis, Baráth Péter, Mohamed Ali Ben Romdhane, Katona Bálint, Manner Balázs, Tóth Alex

csatárok: Kwabwena Owusu, Amer Gojak, Varga Barnabás, Adama Traoré, Ryan Mmaee, Marquinhos, Lisztes Krisztián, Varga Zétény

