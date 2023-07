A felvidéki magyarság parlamenti képviselete

Utoljára frissítve: 2023. július 12. 16:46

2023. július 12. 14:42

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Gombaszögi Nyári Tábor megnyitóján a felújított Andrássy-kúria előtt a felvidéki Szalóc (Slavec) közelében 2023. július 12-én. MTI/Komka Péter

Meg kell teremteni az őshonos felvidéki magyarság parlamenti képviseletét - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a felvidéki Gombaszögön, ahol beszédet mondott a Gombaszögi Nyári Tábor megnyitóján szerdán.

A nemzetpolitikai államtitkár a Andrássy-kúria felújításának átadó ünnepségével egybekötött fesztiválmegnyitón felidézte a Gombaszögi Nyári Tábor és elődjei múltját és hagyományát, és a rendezvény küldetéséről, valamint a felvidéki magyarságot érintő kihívásokról is beszélt. Elmondta: Magyarországon az alaptörvény értelmében mind a 13 nemzeti kisebbség államalkotó tényező, s ennek alapján úgy gondolja, hogy a Felvidéken is államalkotó tényező a magyarság. Ebből kifolyólag járnak neki mindazok a nemzetiségi, emberi, politikai jogok, amelyeket az összes magyarokkal együtt élő nemzeti közösség élvez. Mint mondta, ezért kell továbbra is az összefogást képviselni, s mindent megtenni annak érdekében, hogy az egyetlen nemzeti összetartozásra épülő felvidéki magyar erő, a Szövetség sikerrel szerepeljen a szeptemberi előrehozott parlamenti választásokon.



"A magyar érdekképviseletet nemcsak regionális szinten kell megteremteni, hanem újra el kell érni azt, hogy a nyolc és fél százalékos őshonos magyar nemzeti közösségnek legyen parlamenti képviselete" - szögezte le Potápi Árpád János. Rámutatott: a felvidéki magyarságnak létérdeke, hogy újra legyenek képviselői a pozsonyi törvényhozásban.



Bárdos Gyula, a legnagyobb felvidéki magyar kulturális és közéleti szervezet, a Csemadok országos elnöke a fesztivál fontosságáról szólt. mint mondta, fontos, hogy a jövő generációi is "megtalálják ezt a helyet" s tegyenek annak érdekében, hogy a Felvidéken magyarként élhessenek.



A Gombaszögi Nyári Tábor a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvénye, idei évada a keddi nulladik naptól vasárnapig tart, a tábor helyszínéül a Gömörben lévő Szalóc településhez közeli Gombaszögi völgy szolgál, ahová a rendezvény 2016-ban költözött át Krasznahorka-váraljáról.

