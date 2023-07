Latorcai Csaba: a kereszt igazodási pont is

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen Latorcai Csaba hangsúlyozta: a "Fogadj örökbe egy keresztet!" kezdeményezés nehéz gazdasági helyzetben indult, ugyanakkor, vagy talán éppen ezért, szép számmal vannak magánszemélyek, közösségek, amelyek keresztfelújítást vállaltak.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára beszédet mond a "Fogadj örökbe egy keresztet!" kezdeményezés keretében felújított útszéli kereszt átadásán Járdánházán 2023. július 13-án. MTI/Komka Péter

A kereszt nem csupán szimbólum, nemcsak vallási jelkép, hanem erkölcsi, kulturális és fizikai értelemben is valóságos igazodási pont, amelynek köszönhetően a magyarság otthonra talált a Kárpát-medencében, és amelynek "köszönhetően megmaradtunk" - mondta a területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkár, a KDNP főtitkára csütörtökön Járdánházán, ahol a helyiek által örökbefogadott keresztet avattak fel.

"Vállalták mindezt akkor, amikor a történelem napjainkban is helytállást kíván tőlünk" - mondta a politikus, a kihívások között említve a járványt, a háborút, az elhibázott európai uniós migrációs és szankciós politikát, illetve annak egész Európára kiható gazdasági következményeit.



Az államtitkár kijelentette: ma is "a jövő és a jövőtlenség között kell választanunk". Mert amíg Nyugat-Európában éppen eltávolítják a kereszteket, templomokat becstelenítenek meg, keresztény hitükért embereket hurcolnak meg, addig "mi itt, Magyarországon összefogással megújítjuk ezeket a szent szimbólumainkat" - fogalmazott, hozzátéve: "tesszük ezt úgy", hogy a kereszténység ma már a világon a legüldözöttebb vallás.



Latorcai Csaba Járdánházán mindenkit arra biztatott, hogy országszerte folytassák a keresztek felújítását, örökbefogadását, és csatlakozzanak a KDNP felhívásához, állítsanak út menti keresztet a békéért is.



"Legyenek ezek a keresztek felkiáltójelek, keresztény kiáltások és kiállások a békéért!" - fogalmazott.



Az államtitkár a keresztavató ünnepségen bejelentette, hogy a KDNP honlapján már elérhető az a térkép, amelyen nyomon is követhető, mely településeken fogadtak örökbe és melyeken újítottak fel keresztet.



Álljon minél több kereszt a térképen, álljon minél több kereszt a keresztény Magyarországon! - hangoztatta Latorcai Csaba.



Riz Gábor miniszteri biztos, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt idézte fel az egykori bányásztelepülésen, hogy az alászálló bányászok még a legvadabb kommunista időkben is Szent Borbálához fohászkodtak.



Kovács Gábor, Járdánháza független polgármestere arról beszélt: minden itt élő fontosnak tartja, hogy megvalósult ez a felújítás, mert a közösség mélyen gyökerező keresztény hittel éli mindennapjait.



Az út menti felújított keresztet Török György plébános áldotta meg.

