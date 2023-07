Katonai tiszteletadás Novák Katalinnak Ruandában

Kigaliban felsorakozott a ruandai díszalakulat a magyar államelnök köszöntésére. A közép-afrikai állam ezzel is kifejezte a magyarok iránti tiszteletét.

Utoljára frissítve: 2023. július 16. 17:24

2023. július 16. 15:32

Paul Kagame ruandai elnök katonai tiszteletadás mellett fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt Kigaliban 2023. július 16-án. MTI/Balogh Zoltán

Magyarország az Európai Unió, Ruanda az afrikai kontinens kapuja - mondta Novák Katalin köztársasági elnök vasárnap, miután megbeszélést folytatott Paul Kagamével, a Ruandai Köztársaság elnökével.

Novák Katalin kiemelte: ez az első alkalom, hogy magyar köztársasági elnök Ruandába látogat, ez tehát mérföldkő lehet a kétoldalú kapcsolatokban. Az államfő elmondta, Ruanda és Magyarország jó példát mutathat arra is, hogyan kell együttműködni a kölcsönös tisztelet alapján, ezért üdvözölte, hogy a megbeszélés eredményeképpen Kagame elnök bejelentette, Ruanda diplomáciai képviseletet nyit Magyarországon.



Novák Katalin elmondta, hogy a találkozó lehetőséget adott arra is, hogy a béke fontosságáról beszéljenek, továbbá az a három dokumentum, amelyet aláírtak, szintén hozzájárulhat a két ország jövőbeni együttműködéséhez.



A résztvevők megállapodásokat írtak alá a Stipendium Hungaricum Program meghosszabbításáról, a magyar-ruandai nukleáris oktatásról, valamint egy finanszírozási megállapodást segélyhitel programban megvalósítandó vízipari projektről 52 millió dollár (több mint 18 milliárd forint) értékben.



Az ösztöndíjakról Novák Katalin elmondta: nagy igény van erre a magas szintű képzésre, és a mostani aláírásnak köszönhetően az elkövetkező három évben 60 kiválasztott ruandai hallgató számára tudnak ösztöndíjat kínálni. Felidézte: lehetősége volt ellátogatni a nyanzai iskolába, így személyesen láthatta, hogyan tudunk hozzájárulni a diákok mindennapi életéhez.



Megemlítette továbbá Hungary Helps Programot is. Mit mondta, Magyarország az egész világon hozzájárul a humanitárius programokhoz, 2017 óta már 300 humanitárius segélyt nyújtottunk 54 országban, amelyek értéke több mint 100 millió amerikai dollár volt. Novák Katalin kiemelte: Magyarország úgy szeretne hozzájárulni a fejlődéshez, hogy megkérdezzük, mire van szükség.



A köztársasági elnök szólt az Európát sújtó migrációról, amelyet véleménye szerint úgy lehet megállítani, ha a helyszínen nyújtunk segítséget, erre szolgál a Hungary Helps program is.



Hozzátette: a két ország gazdasági együttműködése erősebb, mint korábban, de még mindig van mozgástér. Mint mondta, reméli, hogy a kölcsönös barátsághoz a gazdasági együttműködés is hozzájárul.



Novák Katalin megköszönte a meghívást a Women Deliver 2023 konferenciára, valamint meghívta Paul Kagame elnököt a budapesti demográfiai találkozóra szeptemberben.



Novák Katalin vasárnap az 1994-es ruandai népirtás emlékhelyénél koszorút helyez el, majd Kigali érsekével, Antoine Kambanda kardinálissal találkozik.

MTI