„Durva provokáció" lett egy bírósági ítélet

A szélsőséges propaganda elérte, hogy a biológiai nők mellett úgynevezett „társadalmi nők" is legyenek az atlanti tengely országaiban. Szembeötlő különbség a két ketegória között: a biológiai nők azok, akik tudnak gyermeket szülni. Az úgynevezett „társadalmi nőket" nem jogszabály, hanem maga a természet rekeszti ki ebből a lehetőségből.

2023. július 16. 22:10

A politikusnő – youtube

Durva provokációnak nevezte Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Veszprémi Törvényszék napokban hozott ítéletét, amely szerint transzneműeknek is jár a nők számára a 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíj, a "nők 40".

A fideszes országgyűlési képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta: annak idején a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezéséért vezették be a "nők 40-et". Emlékeztetett arra, hogy ezt a javaslatot Orbán Viktor miniszterelnök terjesztette a Fidesz-KDNP frakciószövetség elé, amely ezt támogatta.



Hozzátette: az alaptörvényből egyértelműen le lehet vezetni, hogy Magyarországon nincs "társadalmi nem" a jog szerint, "biológiai nem" van. Ez azt jelenti, hogy amilyen neműnek születik az ember, férfinak vagy nőnek, ez a személyes adat kerül be az anyakönyvi kivonatba és ennek alapján kell értelmezni a jogszabályokat - magyarázta. Ezért is felháborító a bírósági ítélet, ez a "hozzáállás" - jegyezte meg.



Úgy folytatta: az Európai Bizottság szóvivője által a héten kiadott közlemény tartalmazza, hogy bár a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy törvényeik megfeleljenek például az Emberi Jogok Európai Egyezményében szereplő kötelezettségeiknek, de a nemek jogi elismerésének feltételei és eljárásai kívül esnek az Európai Unió jogkörén. "Tényszerűen nem igaz"- jelentette ki - amit a liberális oldalról, baloldalról mondanak, azaz, hogy "itt valamilyen emberi jogot, európai uniós jogot sértünk". Ezt a bizottság szóvivője is megerősítette azzal, hogy a nemek jogi elismerése kívül esik az Európai Unió jogkörén, azaz nemzeti hatáskörbe tartozik - tette hozzá. Magyarországon pedig, a Fidesz-KDNP, Orbán Viktor kormánya, a parlament is döntött ebben a kérdésben - jegyezte meg.



Selmeczi Gabriella azt mondta: Magyarországon demokrácia van, ha folytatni akarják az ügyet, megtehetik. Beszámolt arról: sokan felhívták az üggyel kapcsolatban, szóvá téve, ha valaki férfiként született, úgy élte az életét, és néhány évvel ezelőtt nővé operáltatta át magát, milyen alapon kéri a "nők 40" kedvezményes, de teljes értékű nyugdíjat. A fideszes politikus azt mondta, nincs sem erkölcsi, sem jogi alapja ezt kérni.



Emlékeztetett azokra az esetekre, amikor az olimpiák, világbajnokságok alkalmával felháborodtak - szavai szerint teljes joggal - a női sportolók, mert a transznemű indulók a biológiai adottságaik miatt könnyedén legyőzték a női mezőnyben induló női sportolókat.



Ha valaki férfinak születik, nem jogosult a "nők 40-re" - emelte ki. A jogosultsághoz nőnek kell születni és 40 év szolgálati időt kell felmutatni - mondta. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 40 évet ledolgozott, beleértve a gyermekneveléssel töltött éveket, akkor jogosult erre a teljes értékű nyugdíjra - magyarázta.



Selmeczi Gabriella azt mondta, hogy az országgyűlési képviselőknek, törvényhozóknak alaposan meg kell vizsgálniuk, szükség van-e törvénymódosításra. A parlament elé már két kormánypárti képviselő - Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Gulyás Gergely miniszter - benyújtott egy javaslatot. A Fidesz-KDNP politikusok dolga most, hogy "nagyon alaposan és higgadtan" megnézzék, vannak-e jogi kiskapuk a jelenlegi szabályozásban, és ha igen, ezeket hogyan tudják bezárni - közölte.



A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint "a társadalom többségét felháborítják ezek a bírói döntések". Hozzátette: Magyarországon demokrácia, szólásszabadság, gyülekezési szabadság van, és mindenki úgy éli az életét, ahogyan szeretné. Nőként és törvényhozóként is azt mondja - tette hozzá -, hogy tiszteletben tartja és tiszteletben kell tartani, valaki hogyan éli meg az életét, milyenek a szexuális szokásai, de vannak törvények, társadalmi elvárások, ezeket be kell tartani. A társadalmi elvárások is nagyon fontosak a törvények megalkotásánál vagy akkor, amikor egy bíró ítélkezik - emelte ki.



Selmeczi Gabriella hangsúlyozta: a gyermekek jogát is tiszteletben kell tartani és a szülők jogát is, hogyan nevelik a gyermekeiket. A fideszes, KDNP-s képviselőket ne diszkriminálja senki azért, mert a "nők 40-et" a biológiai nőknek vezették be, és a nőket szeretnék ezzel a törvénnyel megtisztelni - jelentette ki.

MTI