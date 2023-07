Pragmatikus magyar-amerikai együttműködés a célunk

Az Egyesült Államokban új jelenség, hogy egy volt elnökkel, illetve a legnépszerűbb elnökjelölttel szemben a büntetőjog eszközével lépjenek fel olyan ügyekben, amelyeket évek óta sokszor és sokat vizsgáltak – állapította meg Gulyás Gergely.

2023. július 19. 22:41

Gulyás Gergely – MTI/Szigetvári Zsolt

A magyar kormány próbál a jelenlegi demokrata párti amerikai kormányzattal szövetségesként, pragmatikusan együttműködni, ami iránt nem mindig van fogadókészség - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Washingtonban.

A magyar közmédiának adott interjúban Gulyás Gergely rámutatott, hogy miután az Egyesült Államok továbbra is a világ vezető hatalma, nagyon fontos, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok legyenek a lehető legjobb állapotban. Az amerikai politikában ma rendkívül nagy a megosztottság, és miközben a kormányzat részéről nem mutatkozik fogadókészség arra a magyar törekvésre, amely szövetségesként, pragmatikus együttműködésre irányul, addig a Republikánus Párt politikusai Magyarország barátainak tekinthetők, akik úgy gondolják, hogy az a sikeres konzervatív kormányzás, amely Magyarországon az elmúlt bő évtizedet jellemezte, még nekik is jó példával szolgálhat - mondta a miniszter.

Megállapította, hogy "amennyiben politikai változás jön az Egyesült Államokban - ami természetesen az amerikaiak döntésétől függ -, akkor biztos, hogy egy konzervatív amerikai adminisztrációval a magyar-amerikai kapcsolatok sokat tudnak fejlődni". Hozzátette, hogy "az amerikai választópolgárok véleményét tiszteletben kell tartani, és aki a kormányon van, azzal próbálunk együttműködni", ugyanakkor látszik, hogy "nem azonos mértékű a siker".



A tengerentúl is zajló kulturális és értékvitákkal kapcsolatban kifejtette, hogy az Egyesült Államokban megmaradt egy nagyon erős konzervatív párt, a Republikánus Párt, míg Nyugat-Európában egykor volt konzervatív pártok nagyon sokat feladtak abból, amit évtizedeken keresztül képviseltek. "Ilyen értelemben ideológiailag hozzánk a Republikánus Párt sokkal közelebb áll, legyen szó akár genderkérdésekről, akár családpolitikáról, akár arról, hogy a nemzet jelenti az együttműködés alapját, és mindenki a saját hazáját tartja a legfontosabbnak - ezekben teljes az egyetértés a Republikánus Párttal" - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Az ukrajnai háborúval kapcsolatban kijelentette, hogy ez a Republikánus Párton belül vitákra ad okot, ugyanakkor a többségi vélemény az, hogy tűzszünetre és mielőbb béketárgyalásokra van szükség, és ez az álláspontja a jelenleg legnépszerűbb republikánus elnökjelöltnek, Donald Trumpnak is.



A volt elnök Donald Trump ellen az Egyesült Államokban indult bűnvádi eljárások és a héten közölt újabb lehetséges vádemelés kapcsán Gulyás Gergely megállapította: az Egyesült Államokban új jelenség, hogy egy volt elnökkel, illetve a legnépszerűbb elnökjelölttel szemben a büntetőjog eszközével lépjenek fel olyan ügyekben, amelyeket évek óta sokszor és sokat vizsgáltak. "De én nem szeretném az amerikai adminisztráció jelenlegi gyakorlatát követni és más országok belügyeibe beavatkozni, még akkor sem, ha ez az ő részükről mindennapos gyakorlat. Mi azt reméljük, hogy a jogállami eljárások lefolytatására itt, Amerikában is van lehetőség, és legfeljebb azért aggódunk, mert úgy tűnik, hogy ezen eljárások és ezek időzítése mögött politikai motiváció is állhat" - fogalmazott a miniszter.



Gulyás Gergely az amerikai fővárosban a szövetségi törvényhozás tagjaival, többségében republikánus szenátorokkal és képviselőkkel tárgyalt, valamint elemzőintézetek vezetőivel is találkozott.



