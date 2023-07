Hazánk kamikaze drónokkal fejleszti haderejét

Magyarország a Rheinmetall – UVision konglomerátummal vásárol nagyon modern, nagy pontosságú csapásmérő képességgel rendelkező, célpont híján visszavonható drónokat – adta hírül a szakminiszter.

Utoljára frissítve: 2023. július 21. 22:03

2023. július 21. 21:58

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) A békéhez erő kell! NATO-csúcs után című pódiumbeszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2023. július 21-én. MTI/Veres Nándor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Tusványoson közölte, hogy lendületesen halad a magyar haderőfejlesztés.

– Magyarország kamikaze drónoknak is nevezett cirkáló lőszerekkel fejleszti haderejét – jelentette be pénteken Tusnádfürdőn a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a 32. Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor A békéhez erő kell! – NATO-csúcs után című pódiumbeszélgetésén arról számolt be, hogy lendületesen halad a magyar haderőfejlesztés, ezen belül az eszközfejlesztés.

– A magyar haderő teljes átfegyverzéséről lehet beszélni, az elmúlt 6-8 évben beindult folyamat eredményeképpen az elavult szovjet technológia maradékát cserélik le újra. A magyar haderőfejlesztés európai, azon belül is német–francia irányultságot vett. 2021-ben az Egyesült Államokat megelőzve Magyarország volt a német hadiipar legfőbb vásárlója, tavaly pedig – mintegy egymilliárd euróval – a második legnagyobb Ukrajna után – részletezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

– Az eszközoldali fejlesztés folytatódik, Magyarország az orosz–ukrán háború katonai tanulságai alapján hozott döntést egy újabb csúcstechnológiás, izraeli technológián alapuló, német–izraeli koprodukcióban gyártott eszköz, az úgynevezett cirkáló rakéták beszerzéséről – hangsúlyozta.

A tárcavezető a közmédiának elmondta, hogy Magyarország a Rheinmetall – UVision konglomerátummal vásárol nagyon modern, nagy pontosságú csapásmérő képességgel rendelkező, célpont híján visszavonható drónokat. Mint jelezte, a haderőfejlesztés egyéb aspektusai is fontosak; területvédelmi komponenssel egészítik ki a hivatásos haderőt, így nemcsak a támaszpontszerűen jelen lévő high-tech eszközökkel felszerelt hivatásos katonák fogják az országot védeni, hanem az országban kapillárisszerűen, minden egyes járásban jelen lévő tartalékosokkal, a háttérobjektumok védelmével foglalkozó komponens is létrejön.

Korábban a Rheinmetall AG közleményben jelezte, hogy a kamikaze drónok a Hero Loitering Munitions névre hallgató, széles körben bizonyított „lövedékcsaládhoz” tartoznak, amelyet a Rheinmetall gyárt és forgalmaz Európában az izraeli UVision Air Ltd.-vel kötött együttműködési megállapodás keretében. A Rheinmetall szerint a Hero precíziós lőszerek a modern fegyveres erők számára a műveleti rugalmasság legmagasabb fokát biztosítják a harctereken. A Hero rendszereket úgy tervezték, hogy komplex harctéri körülmények között is működjönek, beleértve a GPS-vétel nélküli környezetet is. A modern fegyveres erők világszerte – köztük a NATO több tagja is – tartja hadrendben ezeket a rendszereket.

magyarnemzet.hu

Magyarország fontos szereplő a NATO keleti szárnyán

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a NATO új védelmi berendezkedése megkerülhetetlenül fontos szereplővé teszi Magyarországot a keleti szárny megerősítése tekintetében, részben földrajzi elhelyezkedése, részben haderőfejlesztésének mérete és sebessége okán.

A honvédelmi miniszter a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egy pénteki pódiumbeszélgetésén rámutatott: Magyarország - az eredetileg vállalt 2024 helyett - már idén teljesítette azt a NATO-követelményt, hogy a hazai össztermék (GDP) 2 százalékát kitevő költségvetési forrást fordítson a védelemre.



Magyarország a közös védelemhez történő hozzájárulás tekintetében is fontos szerepet játszik például a nyugat-balkáni missziók, a balti országok vagy Szlovénia légtérvédelme terén, és nagyon lendületesen halad a védelmi képességek erősítése - tette hozzá.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf A békéhez erő kell! - NATO-csúcs után című fórumon az új védelmi berendezkedés elfogadásán kívül a vilniusi NATO-csúcs másik fontos eredményeként emelte ki azt is, hogy kijelölte a viszonyt a háborúban álló Ukrajna és a NATO között.



Megjegyezte: bár az alapszabály is tiltja, és egy háborúban álló ország csatlakozása a védelmi szövetséget is azonnal háborúba sodorná, a sajtó mégis valós lehetőségként keltett - az ukrán elnök nyilatkozatara alapozva - egy olyan várakozást, hogy Vilniusban meghívnák Ukrajnát a NATO-ba.



A honvédelmi miniszter úgy értékelte, hogy a NATO erősödik, Finnország és Svédország csatlakozása erősíti a NATO-t, utóbbi tagfelvételének magyar megerősítését pedig "technikai kérdésnek" nevezte, miután a kormány támogatja a felvételt, és átadta a ratifikálás dokumentumait az Országgyűlésnek.



A panelbeszélgetést moderáló Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának fideszes elnöke ehhez hozzáfűzte: a szakbizottság is támogató véleményezést adott, és Svédországgal a Gripen vadászrepülők köré épülő hadiipari technológia is közös platformot képez.



A bizottsági elnök úgy értékelte, hogy nemcsak az a fontos, ami Vilniusban történt, hanem az is, ami nem: Ukrajna nem kapott meghívót, vagyis felmentést a NATO-tagság feltételeinek teljesítése alól, nem történt meg a vilniusi csúcsig Svédország csatlakozása, alig esett szó a védelmi kiadásoknál megszabott 2 százalékos GDP-arányos minimumról, amit Magyarország a vállalt határidő előtt teljesített, de olyan nagy államok, mint Németország például nem, és a harcias "bevezető" után a NATO-csúcs "nem mondott semmi újat" a szövetség Kína-politikájáról.



Utóbbihoz a honvédelmi miniszter azt a megjegyzést fűzte, hogy Magyarországnak semmiképpen sem lett volna érdeke, hogy Kínát kockázati tényező helyett már fenyegetéssé minősítse a NATO. Magyarországnak nem a blokkosodásban (az egymással szemben álló tömbökben), hanem a konnektivitásban (kapcsolatépítésben) érdekelt, "kereskedni akar az országokkal, nem háborúzni". A pódiumbeszélgetés másik meghívottja, John O'Sullivan, a Danube Institute elnöke szerint ha sikerül is eljutni a békéhez, hosszú ideig számíthatunk feszültségre Oroszország és a NATO között, amit sokan már most egy új hidegháborúnak neveznek, és mindenképpen a védelmi kiadások növelésével jár.



Úgy vélekedett: Európában ma már kevésbé félnek Oroszországtól, mint a háború előtt, mindazonáltal ma már nem annyira vonzó, nem annyira "divatos" a semlegesség, mint korábban: nemcsak Finnország és Svédország adta fel ezt a státust, Ausztriában, Svájcban, Írországban is erősödnek azok a hangok, amelyek szerint csatlakozni kellene a NATO-hoz.

mti



magyarnemzet/mti