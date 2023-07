Forma-1 – látványüzlet a csúcson

A Liberty Media 2017-es hatalomátvétele, és a szórakoztatóiparban élen járó amerikai szemléletmód egyre inkább teret hódít a száguldó cirkuszban. A tengerentúliak az első években inkább az online és televíziós közvetítéseket modernizálták, rengeteg adat, grafika megjelenítésével próbálva közelebb hozni az otthoni nézőkhöz a száguldó cirkuszt.

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 22-én. MTI/Kovács Tamás

Az amerikai jogtulajdonosok miatti szemléletváltás, a szurkolók minél jobb kiszolgálásának javulása folyamatosan tetten érhető a Forma-1-ben, amelyben az egyre csökkenő európai futamszám miatt a Magyar Nagydíj értéke évről évre jobban nő.

A versenyhétvégék helyszínein az ottani nézők minél jobb kiszolgálására tett erőfeszítéseket a koronavírus-járvány némileg ugyan megakasztotta és elhalasztotta - sok zárt kapus, vagy minimális nézőszámmal és kiszolgálószemélyzettel lebonyolított futam volt -, de mostanra a Magyar Nagydíjon is érezhetően helyre állt a megszokott rend.



Amellett, hogy a paddockban még a tavalyi futammal összehasonlítva is jóval többen vannak, a Forma-1 vezetése mindent megtesz azért, hogy ne csak a kiemelt vendégek "kapjanak" a pilótákból: ennek érdekében a második számú szurkolói zóna előtt egy színpadot építettek, amelyen minden csapat minden versenyzője felbukkan pénteken vagy szombaton, és egy kötetlen, öt-tíz perces beszélgetésen vesz részt, ami után a legszerencsésebb szurkolók aláírást is begyűjthetnek kedvenceiktől.



Szombaton egyébként a többi között a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari, tehát a három legnagyobb szurkolótáborral rendelkező istálló versenyzőinek volt jelenése a pódiumon, ahol Charles Leclerc (Ferrari) például külön köszönetet mondott a rajongóknak azért, hogy a mostani gyengébb idényben is kitartanak a maranellói csapat mellett. Lewis Hamiltonról és George Russellről (Mercedes) pedig az is kiderült, hogy utóbbi szinte mindig énekel, előbbi pedig - legalábbis csapattársa vicces megjegyzése szerint - mindig képes elsírni magát.



"Manapság már nem építenek ilyen karakterisztikájú versenypályákat, mint a Hungaroring, így nagyon boldog vagyok, hogy ez, illetve az egyéb tradicionális európai helyszínek közül néhány még a versenynaptár része" - fogalmazott a nyolc mogyoródi elsőségével rekorder, hétszeres világbajnok Hamilton.



A pilóták - még a fiatalok is - egyébként láthatóan nagyon rutinosan kezelik a nyilvános szereplést, ugyanis - bár a paddockban, még ha egy-két ilyen kérésnek eleget is tesznek, a legtöbben láthatóan nem különösebben szeretik, ha a szurkolók közös kép elkészítésével vagy aláírások begyűjtésével zargatják őket -, a színpadon mindegyikük egycsapásra mosolygóssá és közvetlenné válik.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 21-én. MTI/Vasvári Tamás



És hogy mennyire a kirakatban lévő versenyzők körül forog minden, arra remek példa, hogy míg a gyengébb csapatokban szereplőket is szurkolók és fotósok hada követi szinte mindenhova, Adrian Newey, a Red Bull vezető mérnöke - akinek az osztrák istálló hat, a McLaren két, a Williams pedig négy egyéni világbajnoki címet köszönhet - egyedül, senkitől sem zavartatva sétálgat a paddockban.



A hungaroringi futam jelentősége egyébként a folyamatosan csökkenő európai versenyszám miatt évről évre nagyobb: idén a 22 futamból nyolc (plusz ha a bakuit is Európához számítják, akkor kilenc), jövőre a 24-ből kilenc (plusz az azeri) viadal lesz a földrészen, de a szakértők szerint ez a szám a következő három-négy idényben még tovább csökkenhet. A közép-kelet-európai régióban ugyanakkor a magyarországi az egyetlen futam, így a sportág itteni szerelmesei évről évre egyre nagyobb számban váltanak belépőt Mogyoródra - idén is rengeteg cseh, lengyel, balkáni és balti rendszámú autót lehet látni a ring környékén.



A 38. Magyar Nagydíj versenyhétvégéje 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik, a 70 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol.



