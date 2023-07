Forma-1, Verstappen, Herend

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, egymás utáni hetedik sikerével tovább növelte az előnyét az összetett pontverseny élén, csapatával pedig rekordot döntött.

Utoljára frissítve: 2023. július 23. 18:23

2023. július 23. 15:02

A világelső porcelán manufaktúra serlege a világelső autóversenyzőnek. Herendi remek a bajnok kezében. A győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A 25 éves pilótának ez volt az idei kilencedik, és pályafutása 44. futamgyőzelme, a Red Bull pedig sorozatban a 12. elsőségét ünnepelhette, ezzel megdöntötte a McLaren 1988-ban felállított, 11 sikerből álló rekordját.



A Mogyoródon tavaly is győztes Verstappen mögött Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ért célba másodikként, a másik Red Bullt vezető mexikói Sergio Pérez pedig harmadikként. A pole pozícióból rajtoló Lewis Hamilton (Mercedes) negyedik lett.



Verstappen előnye a szezon felénél így 110 pontra nőtt az összetettben Pérez előtt.



A rajtot Hamilton nem kapta el tökéletesen, ezt pedig a mellőle induló Verstappen kihasználta és az első kanyarban átvette a vezetést. Hamiltont láthatóan kizökkentette az elhibázott start, a harmadik kanyar után már csak negyedik volt, mert mindkét McLaren megelőzte. Egy kör után Verstappen, Oscar Piastri, Norris volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, majd Hamilton, valamint a két Ferrari - sorrendben Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. - következett.



Az Alpine istálló számára mindössze egy körig tartott a Magyar Nagydíj, a startot rettenetesen elrontó Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) ugyanis az első féktávot elhibázta, hátulról meglökte Daniel Ricciardót (Alpha Tauri), aki az előtte lévő Esteban Ocon versenyautóját öklelte fel. Az Alpine balszerencséje, hogy Ocon emiatt oldalról eltalálta csapattársát, Pierre Gaslyt, így a kör végén a francia csapat mindkét versenyzője a boxba hajtott és kénytelen volt feladni a viadalt.



A 15. körre állandósulni látszottak a különbségek az élmezőnyben haladók között, Verstappennek sikerült komolyabb, hét másodperc környéki előnyt kiautóznia, Piastrit pedig nagyjából 2-2.5 másodperces lemaradással követte Norris.



Hamiltont a negyedik helyről a 17. körben hívta ki kerékcserére a Mercedes, egy körrel később Norris, majd Piastri is friss abroncsokat kapott, de az ausztrál csak brit csapattársa mögé tudott visszatérni a pályára. Verstappen a 23. körben hajtott a boxba, kerékcseréjét kiválóan végrehajtotta a Red Bull szerelőgárdája, így a vb-címvédő gond nélkül visszaállt az első helyre.



A 30. körben Verstappen előnye 6.7 másodperc volt Norris előtt, akit Piastri tisztes távolságból, nagyjából 3.5 másodperccel lemaradva követett. Hamilton közben a csapatrádión arról érdeklődött, hogy a pálya melyik részén veszít időt, soknak találta ugyanis a hátrányát a McLarenekhez képest. A mezőny nagy részétől eltérő gumistratégián lévő Pérez eddigre már ötödiknek jött fel, és az övé volt a leggyorsabb kör is, így várható volt, hogy rövidesen meg tudja majd támadni Hamiltont a negyedik helyért.



A versenytáv feléhez érve Verstappen előnye már 10 másodperc feletti volt, Norris a második, Piastri pedig a harmadik pozícióját óvta, Hamiltonhoz viszont egyre közelebb zárkózott Pérez, akivel a csapatrádión közölték, hogy reális esélye van dobogós helyen befejezni a viadalt. A mexikói versenyző a 42. körben támadta meg először a brit sztárt, de kísérletét a hétszeres világbajnok kivédekezte. A kör végén Piastri a harmadik, Pérez az ötödik pozícióból hajtott a boxba újabb kerékcserére, így átmenetileg mindketten kissé hátrébb csúsztak a sorrendben.



A 45. körben Norris McLarenjén is kerekeket cseréltek, két körrel később Pérez feljött negyediknek, miután első előzési próbálkozása alkalmával elment a keményen védekező Piastri mellett. Húsz körrel a vége előtt Hamilton is a boxban járt és friss abroncsokat kapott a Mercedesére, miközben Verstappen előnye 35 másodpercre duzzadt a második Norisszal szemben, így a sikerét ettől a ponttól semmi nem veszélyeztette. A holland címvédő le is tudta második kerékcseréjét és gond nélkül tért vissza az élre.



A leintés előtt 15 körrel Verstappen, Norris, Pérez, Piastri, Hamilton volt az első öt sorrendje, de a britek hétszeres vb-győztese kisvártatva feljött negyediknek. Az utolsó körökben Hamiltonnak még majdnem sikerült támadási közelségbe kerülnie Pérezhez is, azonban ez végül nem jött össze neki.



Verstappennek a mogyoródi volt F1-es pályafutása 175. futama, ahol a Williams istálló - pontot nem szerezve - fennállása 800. Forma-1-es versenyét futotta.

A vb jövő hétvégén, Belgiumban folytatódik.



A pontverseny

A vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása:

Végeredmény, Magyar Nagydíj, Hungaroring (70 kör, 306,630 km):

-------------------------------------------------------------

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38:08.634 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 33.731 másodperc hátrány

3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 37.603 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 39.134 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:02.572 perc h.

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:05.825 p h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:10.317 p h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:11.073 p h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:15.709 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör hátrány

11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 kör h.

12. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1 kör h.

13. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) 1 kör h.

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1 kör h.

15. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1 kör h.

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1 kör h.

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.

kiesett:

Logan Sargeant (amerikai, Williams) 69. kör

Esteban Ocon (francia, Alpine) 2. kör

Pierre Gasly (francia, Alpine) 1. kör

leggyorsabb kör: Verstappen (1:20.504 perc, 53. kör)

pole pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 11 van hátra):

----------------------------------------------------------

versenyzők:



1. Verstappen 281 pont

2. Pérez 171

3. Alonso 139

4. Hamilton 133

5. Russell 90

6. Sainz 87

7. Leclerc 80

8. Norris 60

9. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Csou 4

17. Cunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri) 0

21. Daniel Ricciardo 0

csapatok:

1. Red Bull 452 pont

2. Mercedes 223

3. Aston Martin 184

4. Ferrari 167

5. McLaren 87

6. Alpine 47

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. Alpha Tauri 2

Csúcs nézőszám

Több mint 100 ezer néző előtt rendezték meg 15 órától a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ez pedig azt is jelenti, hogy a létesítmény bevételi rekordot ért el az új érában - mondta el Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója vasárnap az MTI-nek.

Elrajtol a Forma-1-es Magyar Nagydíj mezőnye a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A sportvezető közölte, a versenyhétvége négy napja alatt - beleszámítva ebbe a csütörtöki 5000 szurkoló részvételével rendezett boxutca-látogató sétát - 303 ezren jártak a mogyoródi versenypályán, így minden szempontból csúcsot döntött a rendezvény, a 70 körös futamot pedig 102 ezren tekintik meg a helyszínen.



Gyulay Zsolt a szombaton bejelentett szerződéshosszabbításról azt mondta, neki és a kollégáinak is jó érzés, hogy lezárultak a tárgyalások, és a továbbiakban már nem a megállapodás feltételéül szabott felújítással összefüggő előkészítő munka van terítéken.



"Ebből a szempontból természetesen megnyugtató, hogy a végére értünk, ugyanakkor a valódi munka csak most kezdődik" - jelentette ki az elnök-vezérigazgató.



Gyulay szerint nem lehet megmondani, hogy manapság, vagy 10-20 évvel ezelőtt volt könnyebb, vagy nehezebb Forma-1-es versenyt rendezni.

Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője (fent), Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője (középen) és Nyck De Vries, az AlphaTauri holland versenyzője (lent) koccanása a rajt után a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt



"Inkább úgy fogalmazok, hogy most teljesen más, mint korábban. Ezek a versenyhétvégék szinte négynapos fesztiválokká nőtték ki magukat, ráadásul a versenysorozat jogtulajdonosa óriási követelményrendszert állít fel, így sok mindennek kell megfelelni, sokkal több a munka, több emberre van szükség, és nyilván sokkal költségesebb is" - mondta, és hozzátette: "a jegyeket viszont el lehet adni, mi pedig abból élünk, így ebből a szempontból manapság könnyebb a rendezés."



A Hungaroringen szombaton jelentették be, hogy az eredetileg 2027-ig érvényes szerződést öt évvel meghosszabbították, így a mogyoródi F1-es futam 2032-ig biztosan a programban marad.



A 38. Magyar Nagydíj 15 órakor rajtolt, a pole pozícióból Lewis Hamilton, a Mercedes hétszeres világbajnok brit sztárja startolhatott.

Max Verstappen, a Red Bull holland, Charles Leclerc, a Ferrari monacói, Pierre Gasly, az Alpine francia , George Russell, a Mercedes brit , Daniel Ricciardo, az AlphaTauri ausztrál versenyzője (b-j) a pilótaparádén a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 23-án. MTI/Balogh Zoltán

Nekilendült az idei Magyar Nagydíj: Hamilton megelőzték mindjárt a rajtnál.

Verstappen győzött, Hamilton a 4.

