A női Bob Dylan titokzatos eltűnése ihlette a filmet

Július 27-től a mozikban a Roving Woman

Július 27-én a JUNO11 Distribution forgalmazásában érkezik a hazai mozikba a Wim Wenders produceri felügyelete mellett született Roving Woman. Michal Chmielewski lengyel–amerikai koprodukcióban készült filmje igazi csemege a szép képek, a hangulatos zenék és a magával ragadó történetek szerelmeseinek. A történetet a női Bob Dylan, Connie Converse New York-i előadóművész titokzatos eltűnése inspirálta. Július 27-én a Puskin Mozi 20 órakor kezdődő vetítését beszélgetés követi, melyen Molnár Kata Orsolya OHNODY (Hegyi Dóra) énekesnőt és Fuller Bianka pszichológust faggatja útkeresőkről, autótolvajokról és nőkről, akik merték magunk mögött hagyni a világot.

2023. július 24. 16:54

2022, Los Angeles. Sarát (a film forgatókönyvében is oroszlánrészt vállaló Lena Gora) kirúgja otthonról vőlegénye, „Hollywood majdnem híres üdvöskéje”. A feldúlt nő egy lopott autóval vág neki a világnak, hogy ne csak új otthonra, de önmagára is rátaláljon. Egyedül, pénz nélkül rója az utakat, miközben különös idegenekkel találkozik, akik hozzá hasonlóan keresik a helyüket a világban. Céltalan, de felszabadult bolyongása során a kocsiban talált tárgyak egyre jobban felkeltik az érdeklődését a lopott autó tulajdonosa iránt (az Oscar- és Golden Globe-jelölt, a film számos dalát is jegyző John Hawkes), ezért végül úgy dönt, megkeresi őt.

„A Roving Woman azt a helyzetet járja körbe, hogy az emberek, különös tekintettel egy olyan emberre, akinek nincs családja, otthona, és egy nap ezen felül még minden tárgyi javát is elveszti, hogyan keresik a helyüket a világban. A történetünket Connie Converse New York-i előadóművész inspirálta, aki 1974-ben, egy augusztusi napon életéből kiábrándulva bepakolta mindenét Volkswagen Beetle-jébe, és elhagyta az otthonát. Azóta senki nem hallott róla. Úgy döntöttünk, hogy egy hagyományos életrajzi film helyett sokkal izgalmasabb, ha azzal foglalkozunk, mi is történhetett vele az eltűnése utáni titokzatos időszakban. Élettörténetének azon periódusában, melyet egyedül töltött el az úton” – mesélte a film születésének körülményeiről a rendező.

Connie Converse számos búcsúlevelet hátrahagyva vált köddé. A sokak által csak a női Bob Dylannek nevezett énekesnő zenéje élete során ismeretlen maradt, munkásságát a 2000-es években fedezték fel a country kedvelők: 2009 márciusában jelent meg az első válogatáslemez dalaiból How Sad, How Lovely címmel, melyen a film címét adó Roving Woman is megtalálható.

A különleges hangulatú road movie július 27-étől a JUNO11 Distribution forgalmazásában látható a hazai mozikban. A premier napján a forgalmazó és a Lengyel Intézet közös szervezésében a Puskin Mozi 20 órakor kezdődő vetítését beszélgetés követi, melyen Molnár Kata Orsolya OHNODY (Hegyi Dóra) énekesnőt és Fuller Bianka pszichológust faggatja útkeresőkről, autótolvajokról és nőkről, akik merték magunk mögött hagyni a világot.

