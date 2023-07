Elképesztő vezetői válság van Brüsszelben

Orbán Balázs az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában rámutatott: nagyon veszélyes időszakba érkeztünk, nemcsak a szomszédban dúló háború miatt, hanem amiatt is, mert a két nagyhatalom - az Amerikai Egyesült Államok és Kína - vetélkedése meghatározó lesz a következő évtizedekben.

2023. július 25. 11:28

Alkalmatlannak bizonyultak, hatalmas fizetést húztak – european comminssion

Elképesztő vezetői válság van Brüsszelben, az elmúlt másfél év és a háború hatásai egyre tisztábban láthatóak - mondta Orbán Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden.

A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét elemezve kiemelte: nem lehet tagadni, hogy a háború vesztesei között ott van Európa és az Európai Unió.



A gazdasági számok egyértelműek: Németország recesszióba fordult, az ipar leépülése megkezdődött, az infláció az egekben - sorolta a politikus.



Ebből a vezetési válságból minél előbb ki kellene keverednie Brüsszelnek és ebből a szempontból a jövő év kulcsfontosságú lesz - utalt a jövő évi európai parlamenti választásokra. Orbán Balázs reményét fejezte ki, hogy lesz esély egy másfajta, jóval kiegyensúlyozottabb megközelítésre. Magyarországnak törekednie kell szövetségesek keresésére Európán belül és a világon mindenütt - húzta alá.



Kitért arra is, hogy Magyarországnak továbbra is "harcolnia kell", az európai vitákba nem érdemes feltett kézzel belemenni.



Magyarország legfontosabb erejét abban látta, hogy a nagy ügyekben rendszeresen "szondázzák" a népakaratot, amiben feszültség van, több millió magyar állampolgár nyilvánít véleményt. Ezt a véleményt a magyar kormánynak kötelező képviselnie - közölte.



A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha van egy hegemón, aki egyedül uralja a világrendet és van egy másik feltörekvő ország, akkor a kettejük viszonya alakulhat konfliktusok mentén és alakulhat békésen.

Ezt egyelőre nem látjuk, hogyan alakul - jegyezte meg.

Európa és Magyarország érdeke, hogy a két nagyhatalom közötti új egyensúly ne háborús körülmények között alakuljon ki, hanem békés együttműködés keretében. Egész Európának a következő években erre a politikai rendszerre kellene felfűznie a gondolkodását - hangsúlyozta.

Orbán Balázs szerint Magyarország számára a béke szorgalmazása és a békés világkereskedelem propagálása lehet az a külpolitikai "kitörési pont", amin keresztül a nemzeti céljainkat is el tudjuk érni. Európa szerepét illetően is van egyfajta megosztottság, van akik azt mondják, hogy az Egyesült Államok segéderejeként kellene működni, ugyanakkor a magyar és francia álláspont arról szól, hogy Európának önálló pólusként kellene viselkednie és egyfajta közvetítő szerepet kellene betöltenie.

A jövő júliusra várt itthoni gazdasági fordulatról elmondta: most a legfontosabb, hogy megvédjék az eddigi eredményeket, a 2024-es költségvetési tervek ezt biztosítják. Továbbra is lesz teljes foglalkoztatottság, megvédik a nyugdíjak reálértékét, a rezsicsökkentést, és Európában a legtöbbet fordítják családtámogatásra - sorolta. Hozzátette: ez a körülöttünk lévő negatív tendenciák - az orosz-ukrán háború, az elhibázott szankciós politika - miatt sokkal több költségvetési forrást igényel, mint korábban, és amit szeretnének.

A kormányfő Tusnádfürdőn arra utalt, azt remélik, ebben fordulat lesz a következő hónapokban és a költségek lefelé mennek és a gazdaság újraindításával több forrás áll rendelkezésre és tovább tudnak lépni. Rövid távon védekeznek és hosszabb távon újra egy offenzív időszakot készítenek elő - jelezte Orbán Balázs.

A román fél által a tusnádfürdői beszéd előtt átadott demarsról elmondta: a mi álláspontunk az, hogy nagy szeretettel várjuk valamennyi ország vezetőjét, itt olyan helyzet van, hogy mondhatnak, amit szeretnének, és "erre a szabadságra mi magyarok nagyon büszkék vagyunk, szívesen ajánljuk figyelmébe másoknak is".



MTI