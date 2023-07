A határvédelem bástyázza Európa biztonságát

Rétvári Bence azt mondta, hogy az illegális migrációnak gyakorlatilag korlátlan az utánpótlása, tekintettel arra, hogy az elmúlt több mint hat évtizedben a kibocsátó országokban európai szemmel elképzelhetetlen népességrobbanás történt.

2023. július 25. 18:06

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára érkezik a Szerbiába induló magyar rendőri kontingens búcsúztatójára a Készenléti Rendőrségen 2023. július 25-én. Magyarország háromoldalú együttműködésben, az osztrák rendőrökkel közösen is védi az Európai Unió (EU) déli határait, és már ezres nagyságrendben mérhető azon illegális migránsok száma, akiket ebben a rendőri együttműködésben sikerült feltartóztatni az elmúlt időszakban. MTI/Máthé Zoltán

Európa biztonságának kulcsa a határvédelem, az unió külső határainak megvédése - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Rétvári Bence a Szerbiába induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján emlékeztetett arra, hogy Magyarország már háromoldalú együttműködésben, az osztrák rendőrökkel közösen is védi az Európai Unió (EU) déli határait, és ezres nagyságrendben mérhető azon illegális migránsok száma, akiket ebben a rendőri együttműködésben sikerült feltartóztatni az elmúlt időszakban.



A most kiutazó rendőrökhöz szólva az államtitkár úgy fogalmazott, hogy ők a stratégiailag egyik legfontosabb feladatot látják el: az uniós külső határok védelmét.



Ha a többi ország is megtenné azt, amit Magyarország a rendőrei által megtesz, akkor az EU ma nem lenne ekkora bajban - fogalmazott Rétvári Bence.



Az államtitkár méltatta a rendőrök munkáját, akik életüket már amúgy is az emberek biztonságának szentelték, erre esküdtek fel. De ez a feladat, melyre most vállalkoztak, igazán különleges, hiszen egy idegen környezetben, idegen országok határán teljesítenek szolgálatot az osztrák és a szerb rendőrökkel közösen.

Ez azért is fontos, mert ennek segítségével megkönnyítik a Magyarország déli határain szolgálatot teljesítők munkáját, és segítségükkel az illegális migrációt meg lehet állítani - tette hozzá.



Rétvári Bence népesedési, demográfiai adatokra hivatkozva azt mondta, hogy az illegális migrációnak gyakorlatilag korlátlan az utánpótlása, tekintettel arra, hogy az elmúlt több mint hat évtizedben a kibocsátó országokban európai szemmel elképzelhetetlen népességrobbanás történt, amely folyamat napjainkban is zajlik. Ez pedig azt is jelenti, hogy a következő években az illegális migráció mértéke nem csökkenni, hanem növekedni fog - szögezte le az államtitkár.



1955 és 2018 között például Afganisztán lakossága nyolcmillióról 36 millióra, Pakisztáné 40 millióról 200 millióra, Iráné 19 millióról 82 millióra nőtt, de mások mellett Irak, Szíria, Jemen, Algéria, vagy Marokkó is hatalmas lakosságnövekedést ért el ezekben az évtizedekben - sorolta a migráció szempontjából kibocsátóknak számító országok demográfiai adatait az államtitkár. Leszögezte, hogy amennyiben az ezekben és más közel-keleti, illetve észak-afrikai országokban élők ösztönzést kapnak, akkor a jövőben is gyakorlatilag korlátlan számban indulhatnak el egy jobb élet reményében Európa felé.



Bár a magyar kormány családpolitikájának köszönhetően Magyarországon is sikerült javítani a születési arányszámokon, a termékenységi adatok javultak, ez még így sem közelíti meg ezen migráció-kibocsátó országok adatait - tette hozzá.



Azért is fontos, hogy már a déli határok előtt sikerüljön megállítani az ezen demográfiai tényezők miatt is egyre nagyobb számban, tömegesen érkező migránsokat, mert amennyiben ők belépnek az EU területére, akkor már nem, vagy csak nagyon nehezen lehet őket kiutasítani - mondta.



A migrációt nem a politikai deklarációkkal, nyilatkozatokkal vagy aktákkal lehet megállítani, ehhez a határok fizikai védelmére van szükség - húzta alá az államtitkár, hozzátéve, hogy ezért is roppant fontos az ebben részt vevő rendőrök munkája.



Ma egy migráns azért, hogy őt az embercsempész bűnszervezetek mondjuk Törökországtól Németországig vigyék, több mint ötmillió forintnyi összeget fizet - emelte ki Rétvári Bence, aki leszögezte: ha tudjuk, hogy az elmúlt időszakban több mint 300 ezren jutottak be illegálisan az unió területére, akkor nyilvánvaló, hogy ezzel a bűnszervezetek eurómilliárdokat tettek zsebre.



"Az illegális migráció, mint egyfajta új üzletág a szervezett bűnözést gazdagítja tovább, ez pedig az európai közbiztonság további romlását jelenti, hiszen a nyugat-európai rendőrök így egyre kevésbé tudnak fellépni a bűnözői körökkel szemben" - jelentette ki.



Magyarország akkor tudja megőrizni biztonságát, ha megállítjuk az illegális migrációt, megvédjük a külső határokat, és ebben kulcsszerepe van az ilyen különleges missziókban részt vevő rendőröknek - mondta.



"A magyar emberek az önök munkája következtében érezhetik magukat biztonságban és emiatt nem kell tartaniuk egy olyan erőszakos migránslázadástól, melyet a közelmúltban láthattunk Franciaországban" - szögezte le Rétvári Bence, aki nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar kormány sosem fogja megengedni, hogy bárhonnan Magyarországra kényszerítsék az illegális migrációt.

