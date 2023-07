Magyar küzdött magyar ellen

Koch Máté sírva fakadt. Siklósi átölelte őt, mondott neki valamit és másodpercekig úgy maradtak a pást közepén, miközben a lelátóról is érkeztek a magyar küldöttség tagjai, akik közül a megható jelenettől - attól, ahogy Koch Mátéból felszabadultak az érzelmek és ahogyan a helyzetet Siklósi kezelte - ugyancsak többen könnyeikkel küszködtek.

Utoljára frissítve: 2023. július 26. 19:53

2023. július 26. 18:44

Koch Máté (b), miután győzött Siklósi Gergely ellen a legjobb négy közé jutásért vívott asszóban a milánói vívó-világbajnokság férfi párbajtőrversenyében 2023. július 26-án. MTI/Illyés Tibor

Koch Máté remek asszóban legyőzte Siklósi Gergelyt, így ő jutott elődöntőbe a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.

A két magyar, aki az első három mérkőzésén egyformán nagyszerű teljesítményt nyújtott és fordulóról fordulóra bemutatta a párbajtőrvívás szépségeit, érdekességeit, a negyeddöntőben is magas színvonalú vívással szórakoztatta a közönséget. A várakozásnak megfelelően szinte végig a 2019-ben világbajnok, 2021-ben olimpiai ezüstérmes Siklósi ment előre, míg Koch a pást végébe hátrált. Több fordítás is történt az asszó során, majd 13-12 után két pontos akcióval zárta le a mérkőzést Koch Máté, aki sírva fakadt. Siklósi átölelte őt, mondott neki valamit és másodpercekig úgy maradtak a pást közepén, miközben a lelátóról is érkeztek a magyar küldöttség tagjai, akik közül a megható jelenettől - attól, ahogy Koch Mátéból felszabadultak az érzelmek és ahogyan a helyzetet Siklósi kezelte - ugyancsak többen könnyeikkel küszködtek.



A már biztos érmes Koch az elődöntőben a kazah Ruszlan Kurbanovval mérkőzik majd 19 óra után.



Eredmények:

a 64 között:



Siklósi Gergely-Matthew Cooper (brit) 15-5



Koch Máté-Linus Islas Flygare (svéd) 15-7



Andrásfi Tibor-Christopher Kelly (svéd) 13-6



a 32 között:



Siklósi-David van Nunen (holland) 15-7



Koch-Andrásfi 15-7



a 16 között:



Siklósi-John Edison Rodriguez (kolumbiai) 14-5



Koch-Flavio Giannotte (luxemburgi) 15-8



negyeddöntő:



Davide Di Veroli (olasz)-Francisco Limardo (venezuelai) 15-12



Romain Cannone (francia)-Niko Vuorinen (finn) 15-9



Koch-Siklósi 15-12



Ruszlan Kurbanov (kazah)-Valerio Cuomo (olasz) 15-12

Koch Máté újabb sikeres asszóval már döntős

Koch Máté az elődöntőben is győzött, így az aranyérmért vívhat a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a milánói olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Koch négy remek asszó után az ötödikben is parádézott, de ezúttal már a főpáston, a kazah Ruszlan Kurbanovval szemben. Az első tust még ő kapta, azután viszont az első szakaszban 2-1-re fordított, majd 5-4-re alakult az állás, aztán jött egy olyan periódus, amelyben minden helyzetből tust adott. Sorozatban hatot, 10-4-nél pedig már nyerő helyzetben volt. Kurbanov ugyan később valamelyest magára talált, 14-6-ról felzárkózott 14-10-re, végül a küzdelmet egy együttes találat zárta le.



Koch Máté az idei Európa-bajnok olasz Davide Di Verolival vív majd az aranyéremért.



