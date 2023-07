FTC-Shamrock Rovers – 15. perc: egy-nullra vezetünk

Az FTC-t a csütörtöki selejtezőn vezetőedzőként a korábbi másodedző, Máté Csaba irányítja. Segítője a Ferencvárossal labdarúgóként négyszeres magyar bajnok és ötszörös MK-győztes Leandro de Almeida.

Utoljára frissítve: 2023. július 27. 19:37

2023. július 27. 19:02

A Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának játékosai az ír Shamrock Rovers FC elleni másnapi Konferencia-liga selejtezőmérkőzés előtti edzésen a népligeti FTC-MVM Sportközpontban 2023. július 26-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A Ferencváros eddigi történelme során kétszer találkozott a Shamrock Rovers együttesével, mindkétszer az UEFA Európa Liga-selejtező tavalyi rájátszásában. A 2022. augusztus 18-án lejátszott első, budapesti meccset 4-0-ra nyerte az FTC, míg az augusztus 25-én rendezett írországi visszavágót 1-0-ra a Shamrock nyerte.

Az FTC-t a csütörtöki selejtezőn vezetőedzőként a korábbi másodedző, Máté Csaba irányítja. Segítője a Ferencvárossal labdarúgóként négyszeres magyar bajnok és ötszörös MK-győztes Leandro de Almeida lesz. Az FTC-t 2012 óta szolgáló Máté Csaba nem először kap lehetőséget edzőként, Leandróval az oldalán viszont eddig egyszer, 2021. december 18-án, egy Honvéd elleni bajnokin dolgozhatott.

A Shamrock Rovers csütörtöki legyőzésével és egy jövő heti Ekl-továbbjutással akarják kiköszörülni a csorbát a ferencvárosi játékosok, akik közül Dibusz Dénes nyilatkozott a közmédiának. Dibusz szerint a csapat még érezhetően a hatása alatt van a múlt heti, „mellbevágóan alakuló” meccsnek, ami Sztanyiszlav Csercseszov menesztését vonta maga után.

„Itt nemcsak egy vereségből kell felállni, és rendezni a gondolatokat, hanem volt egy váltás a kispadon is, úgyhogy az elmúlt napokat arra használtuk, hogy az új vezetőedző elképzeléseit, irányelveit minél inkább magunkévá tegyük, és egy hullámhosszra kerüljünk – kezdte az M1 stábjának a válogatott kapus. – Mindenki nagyon akar, kicsit talán görcsösen is. De egy ilyen vereség után ez azt gondolom, hogy normális. Érthető, hogy mindenkiben komoly feszültség van. Emiatt is nagyon várjuk a csütörtöki mérkőzést, hogy el tudjunk indulni egy másik irányba, és végre el tudjuk kezdeni a szezont.”

A csütörtökön menesztett Csercseszov utódjául kinevezett Máté Csabáról beszélve elmondta, „más elképzelései vannak”, mint az orosz szakembernek, „próbálja kicsit máshonnan megközelíteni a futballt, a játékot és a játékosokat”, éppen ezért türelemre van szüksége, hiszen „nagyon nehéz helyzetben vette át a csapatot, és nem lenne igazságos egyik napról a másikra drasztikus változtatást elvárni tőle”.

Máté Csaba: Szeretnénk visszanyerni a szurkolóink bizalmát. „Az elmúlt napokban azért dolgoztunk, hogy meginduljunk felfelé, hogy meglegyen végre az első siker, és remélhetőleg akkor hosszú-hosszú hetek, hónapok munkájával kozmetikázni tudjuk ezt a csúnya vereséget és kiesést” – így Dibusz.

Negyedórás erőlködő játék után egy Fradi-szögletet kiöklözött az ír kapus, a labda Sigérhez jutott, akinek lecsúszott a lábáról az emelés, de pont így lett jó: a kapus a labda mellé paskolt, s az behullott a hálóba. Egy-null.

